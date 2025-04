Markenrechtliche Abmahnung

Ihre Rechte und Möglichkeiten

Eine Abmahnung im Markenrecht betrifft häufig Unternehmen, die unbeabsichtigt oder unwissentlich eine eingetragene Marke verletzen. Dies kann durch einen Domainnamen, ein Produktetikett oder auch durch den Einsatz eines Logos geschehen. Der Inhaber der Marke macht dabei in der Regel Unterlassungs-, Auskunfts- und Zahlungsansprüche geltend.



Solche Abmahnungen sind rechtlich ernst zu nehmen – schon weil markenrechtliche Verstöße als besonders eingriffsintensiv gewertet werden. In der Praxis führen sie häufig zu kostspieligen Unterlassungsverpflichtungen und nicht selten zu weiteren Streitigkeiten, etwa über Schadensersatz oder Markenlöschung.



Dabei ist nicht jede Abmahnung berechtigt. Es kommt auf viele Details an: Ist die Marke tatsächlich geschützt? Wird das Zeichen in verwechslungsfähiger Weise verwendet? Und liegt überhaupt eine geschäftliche Handlung vor?



Wichtig ist auch hier: keine voreiligen Unterschriften. Die geforderte Unterlassungserklärung sollte in jedem Fall geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Häufig ist es möglich, eine einvernehmliche Lösung zu finden – etwa durch Abgrenzungsvereinbarungen oder Modifikationen der Markenverwendung.



Checkliste

Abmahnung prüfen – nicht ignorieren.

Nutzung der Marke dokumentieren.

Markenrechte des Abmahners hinterfragen.

Unterlassungserklärung nicht ungeprüft abgeben.

Fachanwalt für Markenrecht einschalten.