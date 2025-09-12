September 2025: Abmahnung MO Streetwear GmbH VON HAVE FEY Rechtsanwälte erhalten? – Ihre Handlungsmöglicheiten

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 1 Twittern Teilen Teilen

Auch im September 2025 berichten uns zahlreiche Betroffene von neuen Abmahnungen der MO Streetwear GmbH aus Hamburg.Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Vorwürfe, die erhobenen Forderungen und das richtige Vorgehen im Ernstfall.

Vorwürfe in der MO Streetwear-Abmahnung

In den uns bekannten Schreiben werfen die von HAVE FEY Rechtsanwälte den Empfängern vor, geschützte Marken der MO Streetwear GmbH ohne Berechtigung genutzt zu haben.

Beispiele:

Verwendung der Marke „MO" auf Taschen oder Bekleidung,

Nutzung der Marken „MO" im Onlinehandel,

im Onlinehandel, häufig betroffen: Händler auf Plattformen wie eBay.

Als Beleg enthalten die Abmahnungen regelmäßig Screenshots, Artikelbeschreibungen oder Links.

Welche Forderungen werden durch die VON HAVE FEY Anwälte für die MO Streetwear GmbH erhoben?

Neben der Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung verlangen die Anwälte im Namen der MO Streetwear GmbH weitere Leistungen:

Auskunftserteilung über Herkunft und Umfang der Nutzung,

über Herkunft und Umfang der Nutzung, Schadensersatzansprüche ,

, gelegentlich Erstattung von Testkaufkosten ,

, Übernahme der Rechtsanwaltskosten, die sich aus einem Gegenstandswert von ca. 25.000 € ergeben – in der Regel über 1.000 € netto.



In Einzelfällen wurden uns auch Abmahnungen mit noch deutlich höheren Streitwerten vorgelegt.

Empfohlenes Verhalten bei einer MO Streetwear-Abmahnung

Falls Sie ein Abmahnschreiben der MO Streetwear GmbH erhalten haben:

Bewahren Sie Ruhe.

Keine Zahlungen leisten , bevor der Fall geprüft wurde.

, bevor der Fall geprüft wurde. Die mitgeschickte Unterlassungserklärung nicht ungeprüft unterzeichnen .

. Keinen direkten Kontakt zu den von HAVE FEY Rechtsanwälten aufnehmen.

zu den von HAVE FEY Rechtsanwälten aufnehmen. Fristen unbedingt einhalten, da sonst ein gerichtliches Verfahren droht.

Eine rechtliche Überprüfung zeigt oft, dass die geltend gemachten Ansprüche zumindest in der Höhe zweifelhaft sind. Gegebenenfalls kann eine modifizierte Unterlassungserklärung sinnvoll sein.

Unterstützung durch die Kanzlei Dr. Newerla – bundesweit und zum günstigen Festpreis

Die Kanzlei Dr. Newerla mit Sitz in Bremerhaven ist seit über 17 Jahren auf die Abwehr von Markenrechtsabmahnungen spezialisiert – auch im Zusammenhang mit der MO Streetwear GmbH.

Wir bieten Betroffenen:

eine kostenlose Ersteinschätzung ihres Abmahnschreibens,

ihres Abmahnschreibens, auf Wunsch ein kostenloses telefonisches Erstgespräch (0471/48399880)

(0471/48399880) bundesweite Vertretung zu einem transparenten Festpreis.

Auch wenn eine Markenverletzung im Einzelfall tatsächlich vorliegt, unterstützen wir Sie dabei, eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu finden und unnötige Prozesskosten zu vermeiden.

Senden Sie uns Ihre Abmahnung gerne vorab per E-Mail an info@drnewerla.de





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0