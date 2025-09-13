September 2025: Abmahnung SAM durch LHR Rechtsanwälte für Time Gate GmbH erhalten – so reagieren Sie richtig

In den vergangenen Wochen haben uns erneut zahlreiche Anfragen von Händlern und Online-Shops erreicht, die ein Abmahnschreiben der Kanzlei LHR Rechtsanwälte im Auftrag der Time Gate GmbH erhalten haben. Besonders betroffen sind Angebote, bei denen der Markenname SAM verwendet wird. Dieser Ratgeber bietet Ihnen eine erste Orientierung, wie Sie professionell auf eine solche Markenrechtsabmahnung reagieren können.

Die Time Gate GmbH schützt ihre Markenrechte aktiv und beauftragt hierfür die Kanzlei LHR Rechtsanwälte, die regelmäßig Abmahnschreiben verschickt. Schwerpunktmäßig betroffen sind Verkäufer auf Plattformen wie eBay, Amazon oder eigene Webshops, die den Begriff „SAM" in Produktbeschreibungen oder Angeboten nutzen, ohne die erforderliche Lizenz zu besitzen.

1. Wer steht hinter den SAM-Abmahnungen der Time Gate GmbH?

Die Time Gate GmbH sichert die Marke „SAM" ab und lässt diese Rechte durch die Kanzlei LHR Rechtsanwälte rechtlich durchsetzen. Zielgruppe der Abmahnungen sind vor allem Händler, die Produkte unter Verwendung des Markennamens „SAM" anbieten, ohne dazu berechtigt zu sein.

2. Welche Forderungen werden von den LHR Rechtsanwälten für die Time Gate GmbH gestellt?

In einem typischen Abmahnschreiben von LHR Rechtsanwälte für die Time Gate GmbH werden folgende Punkte gefordert:

Strafbewehrte Unterlassungserklärung: Verpflichtet Sie, künftige Markenrechtsverletzungen zu vermeiden.

Schadensersatz: Die Höhe wird anhand Ihrer Angaben zur Nutzung der Marke individuell berechnet.

Erstattung der Anwaltskosten: Berechnet auf Basis eines Streitwertes von 150.000 €, was schnell über 3.000 € inkl. MwSt. betragen kann.

Meist ist dem Schreiben eine vorgefertigte Unterlassungserklärung beigefügt, die nicht ungeprüft unterschrieben werden sollte.

3. So sollten Sie auf eine SAM-Abmahnung reagieren

Wenn Sie ein Schreiben erhalten haben, beachten Sie unbedingt:

a) Keine vorschnellen Zahlungen oder Unterschriften

Unterschreiben Sie die beigefügte Unterlassungserklärung nicht, bevor ein Fachanwalt die Abmahnung geprüft hat.

b) Fachanwalt hinzuziehen

Jede Abmahnung sollte individuell analysiert werden. Oftmals sind Forderungen überhöht oder unberechtigt, insbesondere wenn die Marke „SAM" nicht verletzt wurde.

c) Fristen einhalten

Die Fristen im Schreiben sollten unbedingt eingehalten werden, um gerichtliche Schritte wie Mahnverfahren oder einstweilige Verfügungen zu vermeiden. Parallel dazu sollten Sie zeitnah professionelle anwaltliche Unterstützung einholen.

4. So kann Sie die Kanzlei Dr. Newerla unterstützen

Mit über 17 Jahren Erfahrung in der Abwehr von Markenrechtsabmahnungen helfen wir Ihnen:

Prüfung der Rechtmäßigkeit: Erkennen, welche Forderungen berechtigt sind.

Abwehr unberechtigter Ansprüche: Reduzierung oder vollständige Abwehr überhöhter Forderungen.

Individuelle Verteidigungsstrategie: Maßgeschneiderte Lösung für Ihren Fall, auch in komplexen Fällen.

5. Kostenfreie Ersteinschätzung oder Erstgespräch

Nutzen Sie unsere kostenfreie schriftliche Ersteinschätzung oder ein unverbindliches telefonisches Erstgespräch, um Ihre Abmahnung professionell prüfen zu lassen. Bitte lassen Sie uns das Abmahnschreiben vorab pe rMail zukommen.

0471 / 483 99 88 – 0



info@drnewerla.de





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

