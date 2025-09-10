September 2025: Abmahnung Swiss Fragrance GmbH wegen Duftzwillingen (Gisada/AMBASSADOR) erhalten ?

Im September 2025 (Stand 10.09.2025) wurden uns wieder Abmahnungen von der Kanzlei VON HAVE FEY im Auftrag der Swiss Fragrance GmbH vorgelegt.Hier erfahren Sie, was Sie dazu wissen müssen.

Das ganz aktuelle Abmahnschreiben datiert vom 03.09.2025 mit Fristsetzung bis zum 11.09.2025. Es geht um die Marke „Gisada" und das Produkt „Ambassador", die mit Duftzwillingen in Verbindung gebracht werden. Wer eine solche Abmahnung erhalten hat, sollte nicht in Panik geraten, sondern einige wichtige Schritte unternehmen, um die rechtlichen Konsequenzen zu vermeiden.

1. Was ist eine Abmahnung und warum wurde sie ausgerechnet an mich verschickt?

Eine Abmahnung ist eine formelle Aufforderung, eine bestimmte Handlung zu unterlassen, die als rechtswidrig angesehen wird. In diesem Fall geht es um Markenrechtsverletzungen, die durch den Vertrieb von Produkten mit ähnlichen Namen wie „Gisada" und „Ambassador" entstehen können. Diese Marken gehören zur Swiss Fragrance GmbH, einem führenden Unternehmen in der Parfümbranche.

Die Abmahnung wird von der VON HAVE FEY ausgesprochen, die im Auftrag der Swiss Fragrance GmbH handelt. In der Regel wird eine solche Abmahnung versendet, wenn das Unternehmen seine Markenrechte verletzt sieht – etwa durch die Verwendung von Namen oder Bezeichnungen, die zu ähnlich zu den eigenen Marken sind insbesondere durch den Verkauf von Duftzwillingen / Dupes.

2. Was fordert die Swiss Fragrance GmbH mit der Abmahnung?

Die Abmahnung umfasst mehrere Forderungen, die der Empfänger unbedingt ernst nehmen sollte. Zu den häufigsten Anforderungen gehören:

Unterlassungserklärung: Der Empfänger wird aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterschreiben, um zukünftig weitere Verstöße zu vermeiden.

Auskunft: Eine detaillierte Aufstellung über den Vertrieb der angeblich verletzten Produkte, einschließlich Informationen zu Verkäufen und gewerblichen Aktivitäten.

Schadensersatz: Eine Zahlung als Ausgleich für den entstandenen Schaden durch die Markenrechtsverletzung.

Anwaltskosten: Zahlung der Anwaltskosten auf Basis eines Gegenstandswertes in Höhe von 150.000.- €

3. Wie sollten Sie auf die Abmahnung reagieren?

Es ist wichtig, nicht überhastet zu reagieren oder vorschnell zu unterschreiben. Oft enthalten Abmahnungen Formulierungen, die unangemessen oder übertrieben sind. Hier sind die wichtigsten Schritte, die Sie unternehmen sollten.

a. Fristen beachten

b. Keine übereilte Zahlung ohne vorherige anwaltliche Prüfung

c. Nicht die beigefügte Unterlassungserklärung unterschreiben

d. Rechtlichen Rat einholen: Die beste Vorgehensweise ist, sich umgehend an einen Fachanwalt zu wenden. Wir können die Abmahnung für Sie prüfen und Ihnen dabei helfen, die richtige Strategie zu entwickeln.

4. Was passiert, wenn Sie die Abmahnung ignorieren?

Das Ignorieren der Abmahnung kann zu ernsthaften rechtlichen Folgen führen. Wenn Sie die geforderten Schritte nicht unternehmen, kann die Swiss Fragrance GmbH in Erwägung ziehen, eine Klage oder einstweilige Verfügung gegen Sie einzureichen. Hierdurch können erhebliche Zusatzkosten entstehen.

5. Welche Chancen haben Sie in einem solchen Fall?

Im Falle einer Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung besteht oft die Möglichkeit, die Forderungen zu reduzieren oder eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wir haben schon vielen Mandantinnen und Mandantin gegen die Swiss Fragrance GmbH vertreten und können auch für Sie gerne die Rechtslage prüfen und feststellen, ob die Abmahnung in Ihrem Fall gerechtfertigt ist oder ob es Spielraum für Verhandlungen gibt.

6. Kostenlose schriftliche Ersteinschätzung oder kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla bei Swiss Fragrance GmbH Abmahnung nutzen!

Nutzen Sie gerne eine kostenlose schriftliche Ersteinschätzung oder ein kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla, indem Sie unverbindlich unter (0471/483 99 88 – 0) anrufen.

Es wäre hilfreich, wenn Sie die von Have Fey-Abmahnung vorab per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten, damit wir uns optimal auf Ihren persönlichen Fall vorbereiten können.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

