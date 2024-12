Update 2024: Auch eine Abmahnung der Time Gate GmbH wegen angeblicher Verletzung der Marke SAM erhalten?

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 2 Twittern Teilen Teilen

Hier finden Sie eine erste rechtliche Orientierung, wenn auch Sie eine Abmahnung der Time Gate GmbH wegen Markenverletzung (SAM) erhalten haben

Die Time Gate GmbH lässt in der jüngeren Vergangenheit durch die Kanzlei LHR Rechtsanwälte zahlreiche Abmahnungen wegen der angeblichen Verletzung der Marke „SAM" versenden. Betroffen sind insbesondere Händler, die Produkte mit dem Begriff „SAM" bewerben oder verkaufen, ohne dazu berechtigt zu sein. Dabei handelt es sich meist um Angebote auf Plattformen wie eBay oder Amazon.

Die Abmahnung der Time Gate GmbH hat in der Regel das Ziel, markenrechtliche Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Viele Betroffene stehen vor der Frage, wie sie auf die Abmahnung am besten reagieren sollen.

1.Welche Forderungen machen die LHR Rechtsanwälte in der SAM-Abmahnung geltend?

In den Abmahnschreiben der Kanzlei LHR im Auftrag der Time Gate GmbH werden folgende Ansprüche geltend gemacht:

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, die künftige Verstöße gegen die Marke „SAM" verhindern soll

Schadensersatzforderungen, deren Höhe individuell (nach Auskunftserteilung durch den Abgemahnten) berechnet wird

Erstattung der Rechtsanwaltskosten, die auf einem Streitwert von 150.000 € basieren.

2. Was bedeutet das für die Anwaltskosten?

Auf Basis eines Streitwertes von 150.000 € können die Rechtsanwaltskosten gemäß dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) über 3.000 € (inkl. 19 % MwSt.) betragen. Diese Summe wird in der Abmahnung der Time Gate GmbH zusätzlich zu Schadensersatzansprüchen und Unterlassungsforderungen geltend gemacht.

3. Wie sollte ich reagieren, wenn ich eine SAM-Abmahnung erhalten habe?

Falls Sie auch eine Abmahnung wegen der Marke „SAM" von der Time Gate GmbH erhalten haben, sollten Sie die folgenden Schritte beachten:

- Nichts unterschreiben und keine vorschnellen Zahlungen leisten!

Unterschreiben Sie die beigefügte Unterlassungserklärung keinesfalls ungeprüft.

- Abmahnung durch einen Fachanwalt prüfen lassen!

Jede Abmahnung muss individuell geprüft werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass solche Schreiben in Teilen unberechtigt sind, insbesondere wenn Sie die Marke „SAM" nicht verletzt haben oder die geltend gemachten Kosten unangemessen hoch erscheinen.

- Fristen unbedingt einhalten!

Beachten Sie die in der Abmahnung gesetzten Fristen, um weitere rechtliche Schritte wie eine einstweilige Verfügung zu vermeiden. Gleichzeitig sollten Sie sich unverzüglich anwaltliche Unterstützung holen, um professionell auf die Abmahnung zu reagieren.

4. Wie kann die Kanzlei Dr. Newerla Ihnen helfen?

Unsere Kanzlei verfügt über umfangreiche Erfahrung aus über 16 Jahren in der Abwehr von markenrechtlichen Abmahnungen. Wir unterstützen Sie dabei:

Die Rechtmäßigkeit der Abmahnung zu prüfen ,

, Unberechtigte oder überhöhte Forderungen abzuwehren ,

, Eine auf Ihre Situation zugeschnittene Verteidigungsstrategie zu entwickeln.

5. Kostenfreie schriftliche Ersteinschätzung oder kostenfreies Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Wir bieten Ihnen eine kostenfreie schriftliche Ersteinschätzung sowie alternativ ein kostenfreies Erstgespräch an, in dem wir Ihre Situation analysieren und die nächsten Schritte besprechen. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch (0471/483 99 88 – 0) oder per E-Mail (info@drnewerla.de ).

Bitte senden Sie uns auch das SAM-Abmahnschreiben per E-Mail zu, damit wir uns ein Bild über Ihren persönlichen Fall machen können.

Wir vertreten Sie bundesweit zum fairen Festpreis!





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0

schriftlich beraten Wollen Sie mehr wissen? Lassen Sie sich jetzt von diesem Anwalt