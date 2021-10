Weitere Abmahnungen für Tommy Hilfiger Europe B.V. im Umlauf

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Die Abmahnwelle rollt weiter

Aktuell sind Abmahnungen der Tommy Hilfiger Europe B.V im Umlauf. Die Abmahnung wird von den Rechtsanwälten Dr. Eikelau, Masberg und Kollegen ausgesprochen.

Die Abmahnung und das Vorgehen der Anwälte ist Dr. Newerla als Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Spezialisten im Markenrecht bekannt.

Wir bieten betroffenen Unternehmern eine kostenlose Ersteinschätzung an. Übersenden Sie uns einfach die Abmahnung via E-Mail und wir melden uns umgehend bei Ihnen. So können auch die meist knappen Fristen sicher gewahrt werden.

Was ist Gegenstand der Abmahnung von Tommy Hilfiger?

Gegenstand der aktuellen Abmahnung ist erneut der Vorwurf einer Markenrechtsverletzung zu Lasten der Tommy Hilfiger B.V.. Es geht dabei konkret um den angeblichen Vertrieb nachgeahmter Ware unter dem Kennzeichen „TOMMY HILFIGER“. Es wird seitens der Anwälte von Tommy Hilfiger darauf abgestellt, dass sich mittels eines Testkaufes ergeben hätte, dass die Ware gefälscht sei. Aufgrund des Angebotes dieser Fälschung werden die Betroffenen mit verschiedenen Ansprüchen seitens der Anwälte Dr. Eikelau Masberg und Kollegen konfrontiert:

Unterlassen der Markenrechtsverletzung und Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

der Markenrechtsverletzung und Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung Auskunft über Art und Umfang der angeblichen Markenrechtsverletzung

über Art und Umfang der angeblichen Markenrechtsverletzung Herausgabe der noch vorhandenen Waren

der noch vorhandenen Waren Erstattung etwaiger Schäden

etwaiger Schäden Überdies wird in der Unterlassungserklärung auch die Erstattung von Rechtsanwaltskosten aus einem Gegenstandswert von 200.000 €, bei einer 1,3 Gebühr mithin 3.456,59 €, verlangt

Nutzen Sie unsere Erfahrung

Die Abmahnung sollte ernst genommen und nicht ignoriert werden. Die Abgabe einer Unterlassungserklärung birgt erhebliche Haftungsrisiken und kann in der von der Gegenseite vorgegebenen Form nicht empfohlen werden. Wir helfen Ihnen dabei, die Unterlassungserklärung zu modifizieren.

Unsere Erste-Hilfe-Tipps lauten daher:

Ruhe bewahren und die gesetzten Fristen beachten

keine Kontaktaufnahme mit der Gegenseite, insbesondere keine Zahlung

Unterlassungserklärung nicht ohne Prüfung und Modifikation unterzeichnen

Fachanwalt kontaktieren

Handeln Sie mit Unterstützung!

Wir unterstützen Sie gerne beim Vorgehen gegen die Abmahner! Aus jahrelanger Erfahrung mit Abmahnungen kennen wir die Argumente und wissen, welche Schritte jetzt erforderlich sind. Wir helfen Ihnen, das wirtschaftlich beste Ergebnis zu erzielen!

Kostenloses Erstgespräch nutzen

Nutzen Sie dabei die Möglichkeit, die rechtliche Vorgehensweise in einem kostenlosen Erstberatungsgespräch (0471/483 99 88 0) zu erörtern. Trifft der Vorwurf nicht zu, ist es möglich die Forderung zurückzuweisen. Gerne können Sie uns auch das Abmahnschreiben per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden, damit wir uns in Ihren persönlichen Fall einarbeiten können.

Rechtsanwalt Dr. Newerla verteidigt und verhandelt gerichtlich wie außergerichtlich seit 2008. Wir sind u.a. auf die Abwehr von Abmahnungen spezialisiert. Geben Sie die Sache in unsere Hände, damit die Abmahner nicht zu Ihrem gewünschten Ergebnis kommen.

Wir werden für Sie zu fairen Festpreisen tätig und das bundesweit.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

E-Mail: info@drnewerla.de

Tel.0471/4839988-0

Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt- Fachanwalt für IT-Recht -- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 BremerhavenE-Mail:Tel.0471/4839988-0