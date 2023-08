Als Onlinehändler / Onlineshop von Fake-Bewertungen auf Google betroffen?Wir helfen beim Löschen!

Fake-Bewertungen sollten gelöscht werden

Wir vertreten bereits über mehrere Jahre hinweg eine Vielzahl an Onlineshops bzw. Onlinehändler rund um das Thema „Google Bewertungen löschen". Aus unserer täglichen Beratungspraxis wissen wir daher, dass besonders Onlinehändler von Fake-Bewertungen und sonstig ungerechtfertigten Negativbewertungen betroffen sind.

Onlineshops können Google-Fake-Bewertungen löschen lassen!

Negativ-Rezensionen auf Google Maps, mit denen Onlineshops in ihrer Praxis konfrontiert sind kommen aus verschiedenen Richtungen. Ein beträchtlicher Teil an Bewertungen, die uns in unseren Beratungsgesprächen begegnen, ist nicht rechtmäßig und daher löschbar.

So erhalten wir besonders häufig Anfragen von Onlineshops bzw. deren Inhaber, die Bewertungen von Personen bekommen haben, die sie nicht kennen oder die bereits vom Namen nicht zugeordnet werden können. In den Texten wird dann teilweise wahrheitswidrig behauptet, der Onlineshop habe Ware nicht versendet oder nach Widerruf / Rückgabe den Kaufpreis nicht ausgezahlt.

Der Ursprung derartiger Fake-Bewertungen kann oftmals nur spekuliert werden, in einigen Fällen konnten derartige Bewertungen auf Mitbewerber oder ehemalige Mitarbeiter zurückgeführt werden. Diese beiden Gruppen dürfen jedoch per se nicht auf Google bewerten, sondern nur Kunden bzw. Bewerter mit nachweisbarem geschäftlichem Kontakt.

Die gute Nachricht:

Onlinehändler brauchen derartige Fake-Rezensionen nicht tolerieren!

Hierzu gibt es (zum Glück) bereits eine Vielzahl an Gerichtsentscheidungen zu dem Thema. Hier finden Sie einen Artikel von mir mit einer Zusammenfassung einiger wichtiger Urteile zu diesem Thema:

https://www.anwalt.de/rechtstipps/loeschung-von-negativen-google-rezensionen-hier-finden-sie-einige-der-wichtigsten-urteile-dazu-209925.html

Als Onlineshop negative Fake-Bewertungen auf Google Maps erhalten?

Wir helfen auch Ihnen dabei Ihre negativen Google Rezensionen löschen zu lassen!

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Löschung unberechtigter negativer Google Rezensionen sind uns sämtliche Argumente bekannt, um eine hohe Erfolgsquote im Bereich von 90 % bei der Löschung von falschen negativen Google Rezensionen zu erzielen.

Auch wenn Sie es bereits leider erfolglos selber versucht haben, eine derartige Bewertung zu löschen besteht mit einer entsprechenden fachkundigen Argumentation oftmals die Möglichkeit, die unliebsame Negativbewertung doch noch löschen zu lassen.

Rufen Sie uns gerne für ein kostenloses Erstgespräch an!

Rufen Sie uns gerne für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und wir besprechen mit Ihnen in Ruhe, ob wir auch in Ihrem Fall negative Google Rezensionen löschen lassen können.

Alternativ können Sie uns auch gerne eine E-Mail (info@drnewerla.de) schreiben.

Wir bieten die Einreichung von Löschanträgen bei Google zum günstigen Festpreis an (im Paket ab 48.- € zzgl. 19 % MwSt. je beanstandeter negativer / unberechtigter Google Bewertung/Rezension).

Sofern Sie eine Firmenrechtsschutzversicherung haben, kann diese im Einzelfall sogar die Kosten für unsere anwaltliche Tätigkeit übernehmen. Sprechen Sie uns gerne an und wir prüfen gerne mit Ihnen zusammen, ob Ihre Rechtsschutzversicherung auch in Ihrem Fall die Kosten unserer Tätigkeit übernehmen kann.

Haben Sie als Onlinehändler eine oder gar mehrere unberechtigte Bewertungen auf Google Maps erhalten und möchten diese dringend löschen lassen?

Besuchen Sie gerne unsere Internetseite um das Thema negative Google Bewertungen löschen:

www.bewertungsbeseitiger.de





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

