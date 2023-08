Erleben Sie als Augenoptiker die Auswirkungen negativer Google-Bewertungen? Wir stehen Ihnen zur Seite!

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich intensiv mit der Entfernung von ungerechtfertigten negativen Bewertungen auf Google (Maps). Einige meiner Mandanten sind Inhaber von Augenoptiker-Geschäften. Diese Geschäfte bedienen täglich zahlreiche Kunden und sind daher anfällig für verschiedene Arten von Bewertungen, sowohl positiv als auch negativ.

1. Augenoptiker können unzulässige Bewertungen auf Google entfernen lassen!

Augenoptiker sehen sich oft mit negativen Bewertungen auf Google Maps konfrontiert, die aus unterschiedlichen Quellen stammen. Viele der Bewertungen, über die wir in unseren Beratungsgesprächen sprechen, sind nicht rechtmäßig und können daher gelöscht werden.

Häufig erreichen uns Anfragen von Augenoptikern, bei denen die Bewerter nicht eindeutig identifiziert werden können. Entweder haben sie anonym bewertet oder ihre Namen tauchen nicht in den Kundendaten des Geschäfts auf. In solchen Fällen sprechen wir von gefälschten Bewertungen oder auch Fakes.

Der Ursprung dieser gefälschten Bewertungen kann oft nur vermutet werden. In einigen Fällen konnten solche Bewertungen auf Konkurrenten, Mitbewerber oder ehemalige Mitarbeiter zurückgeführt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass gemäß den Richtlinien von Google nur Kunden oder Bewerter mit nachweisbarem geschäftlichem Kontakt eine Bewertung abgeben dürfen.

Die erfreuliche Nachricht:

Augenoptiker-Geschäfte müssen solche gefälschten Bewertungen nicht hinnehmen!

Zum Glück gibt es bereits eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen zu diesem Thema.

2. Wenn Augenoptiker-Geschäfte mit negativen Fake-Bewertungen konfrontiert werden:

Unsere langjährige Erfahrung zeigt eine Erfolgsquote von etwa 90 % bei der Entfernung von negativen Google-Bewertungen. Selbst wenn Sie bereits erfolglos versucht haben, solche Bewertungen eigenständig zu entfernen, besteht oft die Möglichkeit, sie mithilfe fundierter Argumentation doch noch löschen zu lassen.

3. Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch!

Gerne bieten wir Ihnen ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0), in dem wir ausführlich besprechen können, ob wir auch in Ihrem Fall negativen Google-Bewertungen erfolgreich entfernen können. Alternativ erreichen Sie uns auch per E-Mail (info@drnewerla.de).

Wir bieten die Einreichung von Löschungsanträgen bei Google zu einem günstigen Festpreis an (Paketpreis ab 48.- € zzgl. 19 % MwSt. pro beanstandeter negativer / unberechtigter Google-Bewertung).

4. Nutzen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung!

Falls Sie eine Firmenrechtsschutzversicherung haben, können die Kosten für unsere rechtlichen Dienstleistungen unter bestimmten Voraussetzungen von der Versicherung übernommen werden. Wir stehen Ihnen gerne zur Seite, um zu prüfen, ob Ihre Versicherung die Kosten unserer Unterstützung deckt.

Sind Sie Inhaber eines Augenoptiker-Geschäfts und haben ungerechtfertigte Bewertungen auf Google Maps erhalten, die Sie gerne entfernen möchten? Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen zum Thema Entfernung negativer Google-Bewertungen:

www.bewertungsbeseitiger.de





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

