Fake-Bewertungen bei Google erkennen und löschen: Wir informieren!

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 2 Twittern Teilen Teilen

Oft sind Google Bewertungen nicht "echt", wir zeigen auf, wie Sie Fake-Bewertungen erkennen und sich dagegen wehren können.

Vielen Unternehmerinnen und Unternehmen ist folgendes Szenario leider bekannt:

Im eigenen Google Unternehmensprofil (oder auf Google Maps) hat sich der Bewertungsdurchschnitt über Nacht deutlich verschlechtert. Ein weiterer Blick bringt schnell Klarheit: Offenbar wurde eine schlechte Google Bewertung abgegeben, die den Bewertungsdurchschnitt stark herunterzieht.

„Fake-Bewertung", was ist das?

Wir verstehen unter einer Fake-Bewertung eine Bewertungen, die nicht von einem echten Kunden stammt, sondern von Personen, die nicht in Kontakt mit dem Angebot bzw. Dienstleistung des bewerteten Unternehmens gekommen ist. Ich Prinzip ist somit jede Bewertung (auch 1 Stern ohne Kommentar) als Fake-Bewertung einzustufen, sofern kein echter Kundenkontakt bzw. kein Geschäftskontakt zwischen Bewerter und bewerteten Unternehmen stattgefunden hat.

Woher stammen Fake-Bewertungen?

In der Praxis lässt es sich leider nicht immer zweifelsfrei nachvollziehen, von wem eine negative Bewertung auf Google stammt, sofern der Name des Bewerters (bewusst) anonym gehalten ist. Teilweise lässt sich aber anhand des Namens des Bewerters, der zeitlichen Umstände der Bewertung (zum Beispiel es gab einen Vorfall, wie etwa eine Kündigung eines Mitarbeiters) oder auch des Bewertungstextes oder einer Kombination dieser Faktoren herleiten, wer für die Fake-Bewertung verantwortlich ist.

Letztendlich ist die Quelle der Fake-Bewertung sicherlich eine interessante Information, fest steht wohl in allen Fällen, dass derartige unwahre Negativ-Bewertungen auf Google Maps ausschließlich abgegeben werden, um dem betreffenden Unternehmen zu schaden.

Google-Fake-Bewertungen erkennen

Es gibt einige Indizien, um Fake-Bewertungen als solche zu entlarven. Einige wichtige Indizien:

Aus dem Text der Bewertung geht hervor, dass es sich nicht um einen Kunden, sondern eine sonstige Person handelt, die lediglich in Schädigungsabsicht bewertet.

Innerhalb kurzer Zeit (zum Beispiel wenige Tage) wurden sehr viele ähnliche Bewertungen mit ähnlichen Inhalten abgegeben.

Der Bewertungstext ist oft sehr kurz, falls überhaupt ein Bewertungstext (sog. Rezension) gegeben ist.

Bewertungstext ist sehr pauschal und spricht beispielsweise von „Nie wieder", oder „schlechter Service" oder ähnliche vage / pauschale Aussagen.

Fake-Bewertungen auf Google erhalten? Wir unterstützen Sie bei der Löschung!

Wenn auch Sie von Fake-Bewertungen auf Google Maps betroffen sind, helfen wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Spezialgebiet gerne weiter.

Wir kennen mittlerweile alle Argumente und Tricks, um eine sehr hohe Erfolgsquote im Bereich von 90 % bei der Entfernung von schlechten Google Bewertungen zu erreichen.

Kostenfreies Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Rufen Sie uns gerne für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und schildern Sie uns in Ruhe Ihren Fall, damit wir gemeinsam besprechen können, ob wir auch in Ihrem Fall die schlechten Bewertungen aus Ihrem Google Unternehmensprofil (oder auch Google Maps) erfolgreich entfernen lassen können.

Die Kanzlei Dr. Newerla freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon (0471/4839988-0), E-Mail (info@drnewerla.de).

Wir bieten die Einreichung von Löschanträgen bei Google zum günstigen Festpreis an (ab 48.- € zzgl. 19 % MwSt. je beanstandeter negativer Google Bewertung).

Haben Sie eine oder gar mehrere negative Google-Fake-Bewertungen erhalten und möchten diese dringend entfernen lassen?

Besuchen Sie gerne unsere Internetseite rund um das Thema negative Google Bewertungen löschen:

www.bewertungsbeseitiger.de





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0