Fremde Google Bewertung löschen ist auch 2024 in den meisten Fällen möglich: Das müssen Sie wissen!

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 1 Twittern Teilen Teilen

Fremde Google Bewertungen lassen sich auch im Jahr 2024 in den meisten Fällen mit der richtigen anwaltlichen Argumentation löschen

Kommt Ihnen folgendes bekannt vor?

Sie geben den Namen Ihres Unternehmens in die Google-Suche ein und drücken die „Enter"-Taste. In der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms erscheint Ihr Google-Unternehmensprofil. Plötzlich geraten Sie in Panik, als Sie feststellen, dass Ihr Bewertungsdurchschnitt sich über Nacht verschlechtert hat.

Partner

seit 2008 Rechtsanwalt Dr. Danjel-Philippe Newerla Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht 833 Bewertungen



27578 Bremerhaven

Tel: 0471/ 483 99 88 - 0

Web:

E-Mail: 104347?subject=Kontaktanfrage über www.123recht.de Langener Landstraße 26627578 BremerhavenTel: 0471/ 483 99 88 - 0Web: http://104347 E-Mail: 104347?subject=Kontaktanfrage über www.123recht.de Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Urheberrecht, Markenrecht Preis: 190 € Antwortet: ∅ 20 Std. Stunden Für Beratung wählen Zum Profil

Ein Blick auf Ihr Google-Profil zeigt, dass Sie eine fremde negative 1-Sterne-Bewertung erhalten haben, die den Gesamtdurchschnitt Ihrer Google-Bewertungen nach unten zieht. Sie versuchen, diese Negativbewertung über das „3-Punkte-Menü" in Ihrem Google-Profil zu melden, indem Sie einen der von Google vorgegebenen Gründe auswählen, wie Themaverfehlung, Spam, Interessenkonflikt, vulgäre Sprache, Mobbing, Diskriminierung oder persönliche Daten.

Leider stellen Sie fest, dass sich trotz Ihrer Beanstandung bei Google nach Tagen und Wochen nichts tut und die negative Bewertung weiterhin in Ihrem Profil sichtbar ist, was Ihren Ruf täglich schädigt.

In dieser Situation wenden sich täglich viele Betroffene an uns, die mit negativen Google-Bewertungen konfrontiert sind und keine Möglichkeit haben, diese selbst zu entfernen. Während Bewertungen von eigenen Kunden jederzeit über deren Google-Profile bearbeitet oder gelöscht werden können, ist dies bei fremden Bewertungen nicht so einfach. Diese müssen mit einer passenden Begründung bei Google beanstandet werden.

Zum Glück gibt es zahlreiche rechtliche Grundlagen zu diesem Thema. So hat beispielsweise der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil aus dem Jahr 2022 entschieden, dass ein geschäftlicher Kontakt zum bewerteten Unternehmen notwendig ist, um eine Bewertung abgeben zu dürfen.

Darüber hinaus können fremde negative Google-Bewertungen aus verschiedenen Gründen gelöscht werden. So entschied das LG Lübeck 2018, dass 1-Sterne-Bewertungen ohne Kommentar grundsätzlich unzulässig sind, unabhängig davon, ob der Bewerter ein „echter" Kunde ist oder nicht.

Außerdem gelten berufsbezogene Bewertungen von Bewerbern, ehemaligen Mitarbeitern oder Subunternehmern als Interessenkonflikt und sind laut einer Google-Richtlinie ebenfalls unzulässig und somit löschbar. Hier finden Sie einen Artikel von uns auf Anwalt.de zu diesem Thema.

Haben Sie fremde negative Google-Bewertungen erhalten und möchten diese entfernen lassen?

Wir bieten Ihnen ein kostenloses Erstgespräch an (Telefon: 0471/4839988-0). Kontaktieren Sie uns, um in Ruhe zu besprechen, wie wir Ihnen helfen können, Ihre negativen Google-Bewertungen löschen zu lassen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf (0471/4839988-0), eine freundliche E-Mail (info@drnewerla.de ) oder eine Kontaktaufnahme über die Nachrichtenfunktion hier auf der Plattform.

Wir bieten die Einreichung von Löschanträgen innerhalb von 24 Stunden bei Google zu einem günstigen Festpreis an (fragen Sie nach unseren Mengenrabatten!).

Gerne unterstützen wir Sie bundesweit mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Löschung von fremden negativen Google-Bewertungen.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0