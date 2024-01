Google Bewertungen löschen funktioniert nur in Deutschland gut (zumindest nach unserer Erfahrung)

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 4 Twittern Teilen Teilen

Ein Erfahrungsbericht über unsere Löschversuche im Ausland

Seit mehreren Jahren vertreten wir Mandantinnen und Mandanten aus diversen Branchen, von A wie Arzt bis Z wie Zimmermann. Wir erhalten regelmäßig Anfragen von Unternehmen im Ausland, die von negativen Google-Rezensionen betroffen sind. Besonders häufig erreichen uns Anfragen aus der Schweiz und Österreich, aber auch Unternehmen aus Spanien, Kroatien und Thailand haben bereits Hilfe gesucht.

Trotz unserer Bereitschaft, Betroffenen aus anderen Ländern zu helfen, haben wir festgestellt, dass das Löschen von unberechtigten Google Bewertungen nach unseren Erfahrungen nur in Deutschland effektiv funktioniert. In der Vergangenheit haben wir in verschiedenen Ländern, insbesondere der Schweiz, Österreich, Spanien und Kroatien, Löschversuche unternommen, jedoch war der Erfolg überwiegend gering. Lediglich 10-20% der Bewertungen konnten entfernt werden, selbst in Österreich, wo es eine relativ umfangreiche Rechtsprechung zu dem Thema gibt.

Gründe für die mangelnde Löschung von Google Bewertungen im EU-Ausland

Trotz offensichtlicher Verstöße gegen geltendes Recht und die Google-Richtlinien hatten unsere Löschversuche in Ländern wie Österreich, der Schweiz und Kroatien meist keinen Erfolg. Es bleibt spekulativ, warum Google in den meisten Fällen die Löschung verweigert und keine nachvollziehbaren Gründe liefert. Ein möglicher Grund könnte sein (reine Vermutung), dass in vielen Ländern keine so detaillierte Rechtsprechung zu Google-Bewertungen existiert. Im Gegensatz dazu gibt es in Deutschland zahlreiche Urteile, die Google zur Löschung von Bewertungen verpflichten, und Firmenrechtsschutzversicherungen übernehmen unter bestimmten Bedingungen die Kosten.

Google Rezensionen löschen lassen - Unsere Hilfe

Wenn Sie von negativen Google-Rezensionen betroffen sind und diese schnell entfernen möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Mit unserer langjährigen Erfahrung kennen wir alle Argumente und Strategien, um eine Erfolgsquote von etwa 90% bei der Löschung unberechtigter Google Bewertungen zu erzielen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs (0471/483 99 88 – 0), um Ihren Fall zu besprechen. Das Kanzlei-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon (0471/4839988-0) oder E-Mail (info@drnewerla.de).

Wir bieten die Einreichung von Löschanträgen bei Google zu einem günstigen Festpreis an (im Paket ab 38.- € zzgl. 19 % MwSt. je beanstandeter Bewertung). Weitere Preisinformationen und Staffelungen finden Sie auf unserer Webseite www.bewertungsbeseitiger.de.

Im Einzelfall kann Ihre Firmenrechtsschutzversicherung sogar die Kosten für unsere anwaltliche Tätigkeit übernehmen. Kontaktieren Sie uns, und wir prüfen gemeinsam mit Ihnen, ob Ihre Rechtsschutzversicherung die Kosten in Ihrem Fall übernehmen kann.

Haben Sie unberechtigte Google Bewertungen erhalten und möchten diese löschen lassen? Besuchen Sie unsere Internetseite rund um das Thema Google Bewertungen löschen.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0

schriftlich beraten Wollen Sie mehr wissen? Lassen Sie sich jetzt von diesem Anwalt