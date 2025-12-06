Google-Rezension mit 2 Sternen löschen (Stand Dezember 2025): So verschwinden unfaire 2-Sterne-Rezensionen

Google-Rezension mit 2 Sternen löschen (Stand Dezember 2025): So verschwinden unfaire 2-Sterne-RezensionenMehr zum Thema: Medienrecht, Google, 2, Sterne, Rezension, löschen, Fake-Einträge
Auch eine 2-Sterne-Google-Rezension kann Ihrem Unternehmensprofil erheblich schaden. Stand 06.12.2025 lassen sich unberechtigte 2-Sterne-Rezensionen genauso wirksam löschen wie klassische 1-Stern- oder offensichtliche Fake-Einträge. Dieser Ratgeber erklärt, wann eine Löschung möglich ist und wie sie erfolgreich durchgesetzt wird.
- Warum auch 2-Sterne-Google-Rezensionen gelöscht werden sollten
Viele Unternehmer unterschätzen die Wirkung mittelmäßiger Rezensionen. Doch:
Auch ungerechtfertigte 2-Sterne-Rezensionen senken den Gesamtscore spürbar.
Besonders kritisch wird es, wenn mehrere dieser "Negativstimmen" zusammenkommen. Häufig fällt das Unternehmensprofil dann unter die wichtige Grenze von 4,0 Sternen – ein Wert, der maßgeblich entscheidet über:
- Neukundenanfragen
- Vertrauen potenzieller Bewerber
- Wahrnehmung in lokalen Suchergebnissen
Eine unzutreffende 2-Sterne-Rezension einfach stehen zu lassen, ist daher riskant. Wenn sie unberechtigt ist, sollte sie konsequent gelöscht werden.
- In welchen Fällen ist eine 2-Sterne-Google-Rezension löschbar?
Eine Löschung ist immer möglich, wenn die Rezension gegen Google-Richtlinien oder gegen geltendes Recht verstößt.
Typische Gründe:
✔ „Fake"-Rezension ohne echten Kundenkontakt
Wenn kein geschäftlicher Bezug besteht, liegt ein klarer Richtlinienverstoß vor.
✔ Unwahre Tatsachenbehauptungen
Falsche Fakten sind rechtswidrig – und damit angreifbar.
✔ Beleidigungen oder Schmähkritik
Überzogene, rein herabwürdigende Inhalte können gelöscht werden.
✔ Interessenkonflikte
Google verbietet u. a. Rezensionen von:
- Bewerbern
- Ex-Mitarbeitern
- Subunternehmern
- Streitparteien oder Konkurrenten
✔ Verstoß gegen Google-Inhaltsrichtlinien
Dazu zählen:
- Diskriminierende oder beleidigende Inhalte
- Einschüchterung oder Mobbing
- Spam, irrelevante Inhalte oder private Meinungsäußerungen ohne Bezug
- Unfaire 2-Sterne-Rezension erhalten? Wir löschen diese professionell!
Wenn Sie eine rechtswidrige 2-Sterne-Google-Rezension löschen lassen möchten, unterstützen wir Sie bundesweit – schnell, rechtssicher und mit sehr hoher Erfolgsquote.
Wir kennen:
- die entscheidenden Argumentationsmuster,
- alle häufigen Fehler bei der Google-Meldung,
- die internen Prüfschritte von Google,
- die einschlägige deutsche Rechtsprechung.
So gelingt auch die Löschung vermeintlich „harmloser" 2-Sterne-Einträge zuverlässig.
Unsere Leistungen:
- Löschantrag innerhalb von 24 Stunden (werktags)
- Attraktive Festpreise
- Rabatte bei mehreren Rezensionen
- Vollständige Übernahme des gesamten Löschverfahrens gegenüber Google
Wir prüfen Ihren Fall sorgfältig und erklären Ihnen transparent, wie wir Ihre Rezension erfolgreich löschen lassen können.
- Firmenrechtsschutz übernimmt oft die Kosten
Viele Unternehmen verfügen über eine Rechtsschutzversicherung, die die Kosten einer Löschung abdeckt.
Wir prüfen gerne für Sie, ob Ihr Versicherer zahlungspflichtig ist – und übernehmen auf Wunsch auch den kompletten Schriftverkehr.
