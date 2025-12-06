Google-Rezension mit 2 Sternen löschen (Stand Dezember 2025): So verschwinden unfaire 2-Sterne-Rezensionen

Auch eine 2-Sterne-Google-Rezension kann Ihrem Unternehmensprofil erheblich schaden. Stand 06.12.2025 lassen sich unberechtigte 2-Sterne-Rezensionen genauso wirksam löschen wie klassische 1-Stern- oder offensichtliche Fake-Einträge. Dieser Ratgeber erklärt, wann eine Löschung möglich ist und wie sie erfolgreich durchgesetzt wird.

Warum auch 2-Sterne-Google-Rezensionen gelöscht werden sollten

Viele Unternehmer unterschätzen die Wirkung mittelmäßiger Rezensionen. Doch:

Auch ungerechtfertigte 2-Sterne-Rezensionen senken den Gesamtscore spürbar.

Besonders kritisch wird es, wenn mehrere dieser "Negativstimmen" zusammenkommen. Häufig fällt das Unternehmensprofil dann unter die wichtige Grenze von 4,0 Sternen – ein Wert, der maßgeblich entscheidet über:

Neukundenanfragen

Vertrauen potenzieller Bewerber

Wahrnehmung in lokalen Suchergebnissen

Eine unzutreffende 2-Sterne-Rezension einfach stehen zu lassen, ist daher riskant. Wenn sie unberechtigt ist, sollte sie konsequent gelöscht werden.

In welchen Fällen ist eine 2-Sterne-Google-Rezension löschbar?

Eine Löschung ist immer möglich, wenn die Rezension gegen Google-Richtlinien oder gegen geltendes Recht verstößt.

Typische Gründe:

✔ „Fake"-Rezension ohne echten Kundenkontakt

Wenn kein geschäftlicher Bezug besteht, liegt ein klarer Richtlinienverstoß vor.

✔ Unwahre Tatsachenbehauptungen

Falsche Fakten sind rechtswidrig – und damit angreifbar.

✔ Beleidigungen oder Schmähkritik

Überzogene, rein herabwürdigende Inhalte können gelöscht werden.

✔ Interessenkonflikte

Google verbietet u. a. Rezensionen von:

Bewerbern

Ex-Mitarbeitern

Subunternehmern

Streitparteien oder Konkurrenten

✔ Verstoß gegen Google-Inhaltsrichtlinien

Dazu zählen:

Diskriminierende oder beleidigende Inhalte

Einschüchterung oder Mobbing

Spam, irrelevante Inhalte oder private Meinungsäußerungen ohne Bezug

Unfaire 2-Sterne-Rezension erhalten? Wir löschen diese professionell!

Wenn Sie eine rechtswidrige 2-Sterne-Google-Rezension löschen lassen möchten, unterstützen wir Sie bundesweit – schnell, rechtssicher und mit sehr hoher Erfolgsquote.

Wir kennen:

die entscheidenden Argumentationsmuster,

alle häufigen Fehler bei der Google-Meldung,

die internen Prüfschritte von Google,

die einschlägige deutsche Rechtsprechung.

So gelingt auch die Löschung vermeintlich „harmloser" 2-Sterne-Einträge zuverlässig.

Kostenlose Ersteinschätzung – Kanzlei Dr. Newerla

0471 / 483 99 88 – 0

✉ info@drnewerla.de

Unsere Leistungen:

Löschantrag innerhalb von 24 Stunden (werktags)

Attraktive Festpreise

Rabatte bei mehreren Rezensionen

Vollständige Übernahme des gesamten Löschverfahrens gegenüber Google

Wir prüfen Ihren Fall sorgfältig und erklären Ihnen transparent, wie wir Ihre Rezension erfolgreich löschen lassen können.

Firmenrechtsschutz übernimmt oft die Kosten

Viele Unternehmen verfügen über eine Rechtsschutzversicherung, die die Kosten einer Löschung abdeckt.



Wir prüfen gerne für Sie, ob Ihr Versicherer zahlungspflichtig ist – und übernehmen auf Wunsch auch den kompletten Schriftverkehr.

Möchten Sie eine unfaire 2-Sterne-Google-Rezension löschen lassen?

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bewertungsbeseitiger.de

Wir sorgen dafür, dass unberechtigte Google-Rezensionen verschwinden – und Ihr guter Ruf wiederhergestellt wird.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

