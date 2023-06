Google darf Löschung von Negativen Bewertungen nicht verzögern: LG Köln hilft betroffenen Unternehmen!

Verzögerungen von Google bei der Bewertungslöschung brauchen nicht hingenommen werden

Verzögerungen von Google kommen vor

Derzeit (Stand 18.06.2023) bearbeitet Google nach meiner eigenen Erfahrung Löschanträge recht zügig. Es gab aber in der Vergangenheit auch Zeiten (insbesondere in einzelnen Phasen innerhalb der Jahre 2020/2021), in denen Google Löschanträge in Bezug auf unberechtigte Negativbewertungen teilweise wochen- oder sogar monatelang nicht bearbeitet hat.

Die ist für viele Unternehmen nicht akzeptabel. Umso länger eine negative Google-Bewertung im Internet angezeigt wird, umso länger kann sie auch ihre rufschädigende Wirkung entfalten.

Genau an dieser Stelle hilft das LG Köln (Beschluss vom 18.08.2020, Az. 28 O 279/20).

Entscheidung des LG Köln

Das LG Köln hat in einem Eilverfahren gegen Google entschieden, dass Google Löschanträge zeitnah bearbeiten muss. Einen Zeitraum von etwas über zwei Wochen hat das LG Köln für die Bearbeitung als zu lang eingestuft.

Google hatte zwar die Corona-Pandemie als Grund für die Verzögerungen angegeben, dies hat das LG Köln aber nicht überzeugen können.

