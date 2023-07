Haben Sie als Immobilienmakler eine oder gar mehrere Negativbewertungen auf Google erhalten? Wir helfen!

Als Immobilienmakler erfolgreich gegen Fake-Bewertungen wehren

Ein Hauptschwerpunkt unserer anwaltlichen Tätigkeit liegt auf dem Thema „Google Bewertungen löschen". Über die letzten Jahre hinweg konnten wir bereits einer Vielzahl an Mandantinnen und Mandanten aus den verschiedensten Branchen helfen, ihre negativen Google Bewertungen erfolgreich löschen zu lassen. Viele dieser langjährigen Mandanten kommen aus dem Bereich der Immobilienmakler.

1. Immobilienmakler können sich gegen unberechtigte Google-Negativbewertungen wehren!

Nach unserer Erfahrung kommen die Negativbewertungen, mit denen Immobilienmakler konfrontiert sein können aus verschiedenen Gruppen an Bewertern. Selbstverständlich gibt es auch viele negative Bewertungen, die von echten Kundinnen und Kunden stammen.

Wir erhalten oft Anfragen von Immobilienmaklern, die die Bewerter nicht zuordnen können, weil diese anonym bewertet haben oder der Name des Bewerters nicht in der eigenen Kundenkartei auftaucht. In diesem Fall sprechen wir begrifflich von Fake-Bewertungen.

Die gute Nachricht:

Immobilienmakler brauchen derartige Fake-Bewertungen auf Google nicht einfach dulden.

So hat auch der BGH entschieden. Hier finden Sie eine Besprechung dieser BGH-Entscheidung:

2. Als Immobilienmakler / Makler negative Google Bewertung erhalten? Wir helfen!

Wir helfen auch Ihnen dabei Ihre negativen Google Bewertungen und Rezensionen löschen zu lassen!

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Löschung unberechtigter negativer Makler-Bewertungen auf Google sind uns sämtliche Argumente bekannt, um eine hohe Erfolgsquote im Bereich von 90 % bei der Löschung von unberechtigten negativen Google Bewertungen zu erzielen.

Haben Sie als Immobilienmakler eine oder gar mehrere unberechtigte Bewertung auf Google erhalten und möchten diese dringend löschen lassen?

Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht



