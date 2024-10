Indeed Bewertungen löschen lassen 2024 – So helfen wir auch Ihnen!

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 1 Twittern Teilen Teilen

Kämpfen Sie gegen negative Einträge auf Indeed? Keine Panik! In vielen Fällen können wir Ihnen helfen, ungerechtfertigte Indeed-Bewertungen erfolgreich zu löschen.

1. Was ist Indeed?

Indeed (www.indeed.com ) ist nach eigenen Angaben „die weltweit führende Jobseite". Auf Indeed können nicht nur Bewerber bzw. potenzielle Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Kontakt miteinander treten, sondern Nutzer können auch Bewertungen über Unternehmen abgeben.

Partner

seit 2008 Rechtsanwalt Dr. Danjel-Philippe Newerla Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht 833 Bewertungen



27578 Bremerhaven

Tel: 0471/ 483 99 88 - 0

Web:

E-Mail: 104347?subject=Kontaktanfrage über www.123recht.de Langener Landstraße 26627578 BremerhavenTel: 0471/ 483 99 88 - 0Web: http://104347 E-Mail: 104347?subject=Kontaktanfrage über www.123recht.de Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Urheberrecht, Markenrecht Preis: 190 € Antwortet: ∅ 20 Std. Stunden Für Beratung wählen Zum Profil

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie gegen ungerechtfertigte oder falsche Bewertungen auf Indeed vorgehen können und unter welchen Umständen eine Löschung möglich ist.

2. Warum sind positive Bewertungen auf Indeed so wichtig?

Für viele Jobsuchende ist Indeed die erste Adresse, um Informationen über potenzielle Arbeitgeber einzuholen. Ein positives Image ist daher entscheidend, um die besten Talente zu gewinnen. Unfaire oder unwahre Bewertungen können jedoch das Bild Ihres Unternehmens trüben und potenzielle Bewerber abschrecken. Negative Kommentare können auch das bestehende Team demotivieren und die Unternehmenskultur auf lange Sicht belasten.

3. Haben Sie als Unternehmer das Recht, eine Bewertung auf Indeed löschen zu lassen?

Zahlreiche Unternehmer denken, sie müssten negative Bewertungen einfach akzeptieren. Das ist nicht korrekt. Unangemessene Einträge können entfernt werden, wenn sie gegen die Richtlinien der Plattform oder gegen geltendes Recht verstoßen.

4. Wann liegt ein Verstoß gegen die Indeed-Richtlinien vor?

Indeed hat klare Regeln, um sicherzustellen, dass alle Bewertungen fair und sachlich sind und auf echten Erfahrungen basieren. Wenn eine Bewertung gegen diese Richtlinien verstößt, kann sie oft gelöscht werden. Zu den häufigsten Verstößen gehören:

Falsche Tatsachenbehauptungen: Aussagen, die nicht der Realität entsprechen und Ihrem Unternehmen schaden.

Aussagen, die nicht der Realität entsprechen und Ihrem Unternehmen schaden. Beleidigungen und Diskriminierungen: Bewertungen, die beleidigende Sprache verwenden oder gegen die Menschenwürde verstoßen.

Bewertungen, die beleidigende Sprache verwenden oder gegen die Menschenwürde verstoßen. Unbegründete persönliche Angriffe: Kommentare, die darauf abzielen, Einzelpersonen oder Gruppen innerhalb des Unternehmens herabzusetzen.

Kommentare, die darauf abzielen, Einzelpersonen oder Gruppen innerhalb des Unternehmens herabzusetzen. Unpassende Inhalte: Einträge, die keinen Bezug zum Arbeitsverhältnis haben oder die Plattform missbrauchen.

Weitere Informationen zu den Richtlinien von Indeed finden Sie in den Richtlinien zu Unternehmensbewertungen auf Indeed.

5. Wann können Bewertungen auf Indeed auch rechtlich angefochten werden?

Zusätzlich zu Verstößen gegen die Plattformrichtlinien gibt es auch Situationen, in denen eine Bewertung gegen deutsches Recht verstößt. Enthält die Bewertung beispielsweise Beleidigungen (§ 185 StGB), üble Nachrede (§ 186 StGB) oder Verleumdung (§ 187 StGB), kann dies einen Löschungsanspruch begründen. In solchen Fällen können rechtliche Schritte eingeleitet werden, um die fragliche Bewertung wirksam anzufechten.

6. Wie unterstützen wir Sie?

Unsere Kanzlei hat umfangreiche Erfahrung im Umgang mit negativen Bewertungen auf Plattformen wie Indeed, Glassdoor und Kununu. Unabhängig davon, ob es sich um sachlich falsche Aussagen, beleidigende Kommentare oder unfaire Kritik handelt – wir wissen, wie Sie rechtlich erfolgreich gegen diese Einträge vorgehen können.

7. Kostenlose Erstberatung oder schriftliche Ersteinschätzung der Kanzlei Dr. Newerla nutzen !

Sind Sie unsicher, wie Sie mit einer ungerechtfertigten Bewertung auf Indeed umgehen sollen? Dann nutzen Sie unser kostenloses Erstgespräch (Tel.: 0471/483 99 88 – 0). Gemeinsam besprechen wir Ihre Situation und prüfen, ob eine Löschung möglich ist.

Alternativ können Sie uns auch per E-Mail (info@drnewerla.de) kontaktieren und uns die betreffende Bewertung zusenden. Wir erstellen eine unverbindliche, schriftliche und vor allem kostenlose Einschätzung zur Erfolgsaussicht eines Löschantrags.

Wir bieten Löschanträge zu festen, transparenten Preisen an. Wenn Sie mehrere Bewertungen haben, die entfernt werden sollen, profitieren Sie von unseren attraktiven Rabatten.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0