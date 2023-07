Negative Google Bewertungen als Rechtsanwalt oder Notar erhalten? Wir helfen beim Löschen!

Negative Anwaltsbewertungen lassen sich oftmals erfolgreich löschen

Seit mehreren Jahren bin ich unter u.a. auf die Löschung von unberechtigten Negativbewertungen auf Google spezialisiert. Dabei vertrete ich die verschiedensten Branchen und Berufsgruppen von Autohäusern bis hin zu Zahnärzten (sozusagen von A bis Z). Einen Großteil unserer Mandanten machen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notare aus (nachfolgend verwende ich die männliche Form zum Zwecke der Vereinfachung). Nach meiner persönlichen Erfahrung sind Anwälte (weniger Notare) dafür prädestiniert unberechtigte Negativbewertungen auf Google Maps oder im Google Unternehmensprofil zu erhalten.

So habe ich mir selbst einmal (nachdem ich für einen Mandanten ein Gerichtsverfahren gewinnen konnte) eine negative Bewertung in meinem Google Profil von dem entsprechenden Prozessgegner „eingefangen". In diesem Fall war der Bewerter so „nett", seinen Klarnamen zu verwenden, sodass ich es sofort zuordnen konnte. Jedenfalls konnte ich diese unberechtigte Google Bewertung schnell löschen, da es sich um keinen Mandanten von mir handelte und Prozessgegner kein Recht haben, dem generischen Rechtsanwalt eine Bewertung auf Google zu geben.

1. Anwälte und Notare können negative Google Bewertungen löschen lassen!

Rechtsanwälte und Notare brauchen unberechtigte Negativbewertungen auf Google nicht einfach tolerieren. In vielen Fällen besteht die Möglichkeit, derartige Bewertungen löschen zu lassen.

Eine Möglichkeit zur Löschung besteht immer dann, wenn der Bewerter kein Mandant gewesen ist (Fake-Bewertungen), sofern die Bewertungen gegen die Google Richtlinien oder geltendes Recht verstoßen (z.B. krasse Beleidigungen, Datenschutzverstöße etc.) oder wenn die Bewertung sogar strafbare Inhalte aufweist (z. B. üble Nachrede / Verleumdung, strafbar nach §§ 186, 187 StGB).

Nach meiner persönlichen Erfahrung kommen Negativbewertungen bei Rechtsanwälten oftmals aus der Richtung von Prozessgegnern oder auch von ehemaligen Mandanten, die mit dem Prozessverlauf unzufrieden sind (wofür aber der Rechtsanwalt nicht immer etwas kann).

