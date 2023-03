Negative Rezensionen auf Google löschen – Eine Sammlung der wichtigsten Urteile!

Bewertungen und Rezensionen (insbesondere auf Google Maps bzw. in Ihrem Google Unternehmensprofil) sind ein wichtiges Beurteilungskriterium für Ihr Unternehmen und entscheiden oft darüber, ob ein Verbraucher bei Ihnen kauft oder bei der besser bewerteten Konkurrenz.

An dieser Stelle eine kurze Klärung der Begrifflichkeiten: Unter einer „Bewertung" versteht Google die Abgabe der bekannten Sterne, eine „Rezension" hingegen meint den eigentlichen Bewertungstext.

Die hohe Bedeutung von Bewertungen und Rezensionen auf Google sowie die stetig steigende Nachfrage von Mandantinnen und Mandanten zu diesem Thema hat uns dazu veranlasst die „Löschung von negativen Google Bewertungen" ins Leben zu rufen.

In dieser Reihe haben wir verschiedene Gerichtsurteile und deren Kernaussagen vorgestellt, in denen die betreffenden Gerichte über die Löschung von negativen Bewertungen bzw. negativen Rezensionen entschieden haben. Zwar beziehen sich nicht alle Urteile auf Google, jedoch sind auch diejenigen Urteile, die sich auf andere Bewertungsplattformen beziehen, entsprechend auf die Fälle der Löschung von negativen Google Rezensionen und Bewertungen übertragbar.

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen eine Urteilssammlung an die Hand geben, in der wir nochmal alle Gerichtsurteile zum Thema "negative (überwiegend Google) Rezensionen löschen lassen" aufzeigen, die wir in den letzten Wochen und Monaten hier auf 123recht.de vorgestellt haben. Wir haben für Interessierte das jeweilige Urteil zum Vertiefen verlinkt (einfach auf das Aktenzeichen hinter dem jeweiligen Urteil klicken) und auch nochmal einen Link zu unserem ursprünglichen Artikel hier auf der Plattform gesetzt.

Beschluss OLG Düsseldorf vom 11.03.2011, Az. I-15 W 14/11

Urteil OLG München vom 28.10.2014, Az. 18 U 1022/14

LG Lübeck, Urteil vom 13.06.2018, Az. 9 O 59/17

BGH, Urteil vom 09.08.2022, Az. VI ZR 1244/20

OLG Köln, Urteil vom 23.12.2022, Az. 6 U 83/22

