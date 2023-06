Negative Trustpilot Bewertungen löschen lassen: Wir informieren!

Unternehmen können und sollten sich gegen unberechtigte Bewertungen auf Trustpilot wehren!

Trustpilot ist ein sehr bekanntes Bewertungsprotal mit Sitz in Dänemark. Für Unternehmen ist es wichtig, gute Bewertungen (bzw. einen guten Bewertungsdurchschnitt) auf Trustpilot vorweisen zu können.

Wichtig zu wissen:

Nicht jede negative Trustpilot-Bewertung ist gerechtfertigt. Gegen viele negative Trustpilot-Bewertungen können Sie sich zur Wehr setzen, indem Sie diese löschen lassen.

Eine Bewertung auf Trustpilot können Sie dann löschen lassen, wenn die betreffende Bewertung entweder gegen die Trustpilot-Richtlinien oder gegen geltendes Recht verstößt.

Wann liegt ein Verstoß gegen die Richtlinien von Trustpilot vor?

Unter folgendem Link finden Sie die sog. „Richtlinien für Bewerter" von Trustpilot:

https://de.legal.trustpilot.com/for-reviewers/guidelines-for-reviewers

Demnach müssen Beiträge (und insbesondere Bewertungen) tatsächliche Erlebnisse widerspiegeln, müssen inhaltlich korrekt und sachlich sein und dürfen nicht diffamierend sein.

Wann liegt ein verstoß gegen geltendes Recht vor?

Eine Trustpilot-Bewertung verstößt dann gegen geltendes Recht, sofern die betreffende Bewertung entweder gegen Gesetze verstößt (z. B. das Strafgesetzbuch) oder falls Gerichtsentscheidungen in vergleichbaren Fällen Bewertungen für unzulässig erachtet haben, was letztendlich auch wieder auf gesetzlichen Vorschriften beruht.

Die Rechtsprechung hat in den letzten Jahren eine Vielzahl an Fallgruppen entwickelt, in denen Internetbewertungen unberechtigt sind und daher als Persönlichkeitsrechtsverletzung des bewerteten Unternehmens zu löschen sind.

