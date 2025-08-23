Schutz der Online-Reputation: Wie wir mit Bewertungen für die Kanzlei Kramarz umgehen

Mehr zum Thema:

Gefälschte Bewertungen sind eine Gefahr. Wir zeigen am Beispiel der Bewertungen für Kanzlei Kramarz, wie man sich rechtlich wehrt und die eigene Reputation schützt.

Für jedes Unternehmen ist die Online-Reputation ein hohes Gut. Doch dieses Gut ist angreifbar. Gefälschte, unfaire oder schlichtweg rechtswidrige Bewertungen können massiven Schaden anrichten. Als Fachanwaltskanzlei für Medien- und IT-Recht beraten wir täglich Mandanten, die Opfer solcher Angriffe werden. Die Strategien und das Wissen, das wir für unsere Mandanten einsetzen, wenden wir selbstverständlich auch auf die Bewertungen für die Kanzlei Kramarz an.

Die häufigsten Angriffsvektoren: Gegner und Konkurrenten

Aus unserer 15-jährigen Erfahrung wissen wir, dass die gefährlichsten und unlautersten Angriffe meist aus zwei Richtungen kommen:

Die Bewertung durch den Prozessgegner: Ein klassischer Fall im Anwaltsbereich. Eine Partei, gegen die wir die Interessen unseres Mandanten erfolgreich durchgesetzt haben, versucht, ihren Frust durch eine negative Bewertung zu kanalisieren. Rechtlich ist die Sache klar: Ohne Mandatsverhältnis keine Bewertungsgrundlage. Solche Rezensionen sind unzulässig. Die Bewertung durch den Wettbewerber: Ein anonymer Account, eine vage, aber vernichtende Kritik – oft steckt ein Konkurrent dahinter. Dieses Vorgehen ist ein Paradebeispiel für unlauteren Wettbewerb und wird von uns konsequent verfolgt.

Unsere Strategie: Aktives Reputationsmanagement durch Rechtskenntnis

Ein Bewertungsprofil dem Zufall zu überlassen, ist fahrlässig. Unser Ansatz ist proaktiv. Die Rezensionen für die Kanzlei Kramarz werden von uns aktiv gemanagt. Das bedeutet nicht, dass wir kritische Meinungen von Mandanten zensieren – im Gegenteil, wir schätzen konstruktives Feedback. Es bedeutet, dass wir die Echtheit der Bewertungen verifizieren und unsere rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um Einträge zu entfernen, die nachweislich nicht von Mandanten stammen oder andere Rechtsverstöße (wie unwahre Tatsachenbehauptungen) enthalten.

Dieser Prozess stellt sicher, dass unser Bewertungsprofil eine authentische und damit für potenzielle Mandanten wertvolle Orientierung bietet. Es ist ein direktes Ergebnis unserer eigenen Fachexpertise.

Ihr Partner im Reputationsrecht

Der Schutz der eigenen Reputation ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Wenn auch Sie von unfairen Online-Bewertungen betroffen sind, lassen Sie sich professionell beraten. Wir bieten Ihnen eine kostenlose telefonische Erstberatung, um Ihren Fall zu besprechen. Kontaktieren Sie die Kanzlei Kramarz unter kanzlei-kramarz.de/kontakt, per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de oder telefonisch unter 06151-2768227.

Die Anatomie einer modernen Schmutzkampagne

Wer darf bewerten? Warum Rezensionen von Gegnern & Wettbewerbern unzulässig sind