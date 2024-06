Sind Sie Arzt bzw. Ärztin und von schlechten Google-Rezensionen betroffen? Oftmals können Sie diese löschen lassen

Ärzte und Ärztinnen können unberechtigte Negativ-Rezensionen auf Google Maps oftmals löschen lassen

Auch im Jahr 2024 sehen sich zahlreiche Ärztinnen und mit negativen und oft unbegründeten Google-Rezensionen konfrontiert. Dieser Beitrag soll betroffenen Medizinern erste Hilfestellungen bieten und eine Lösungsmöglichkeit (das Löschen der Rezension) aufzeigen:

Wir beraten und vertreten regelmäßig eine Vielzahl an Ärztinnen und Ärzte verschiedenster medizinischer Fachrichtungen Rund um das Thema „Reputationsrecht" bzw. das Löschen von negativen Google-Rezensionen. Im Arzt-Patienten-Verhältnis steht vor allem das Vertrauen in die behandelnde Person aus Sicht des Patienten im Vordergrund, weshalb es essentiell wichtig ist, dass dieses Vertrauen und der Ruf nicht durch unberechtigte negative Google-Rezensionen beschädigt werden.

Mein Team und ich erhalten fast täglich Anfragen von Ärzten, die von negativen Google-Rezensionen betroffen sind und diese in den meisten Fällen nicht einmal einem konkreten Patienten zuordnen können.

Häufig geht es um ähnliche Themen: vermeintlich lange Wartezeiten, schlechte Erreichbarkeit per Telefon oder Schwierigkeiten bei der (online) Terminvergabe sind nur einige der typischen Beschwerden, die Ärzte auf Google (Maps) zu bewältigen haben.

Viele Ärzte wissen jedoch nicht, dass nicht jede Bewertung auf Google Maps akzeptiert werden muss. Wenn beispielsweise kein Behandlungskontakt zwischen Bewerter und Arzt stattgefunden hat, sollte eine solche Bewertung nicht einfach hingenommen werden.

Wichtig zu wissen ist vor allem, wer was genau beweisen muss (juristisch nennt man dies „Beweislast"). Aus meinen Beratungsgesprächen kann ich mitteilen, dass sich von Negativ-Bewertungen betroffene Ärzte teilweise in der Defensive und im „Rechtsfertigungs-Modus" fühlen. Dies sieht rechtlich zum Glück anders aus. Die Beweislast (also für das Gegenteil) liegt nicht beim Arzt, vielmehr muss der Bewerter grundsätzlich nachweisen, dass er überhaupt in einem Behandlungsverhältnis zum Arzt stand bzw. die Bewertung auf Tatsachenebene inhaltlich wahr ist.

Auch müssen Rezensionen inhaltlich korrekt sein. Hat ein Patient beispielsweise eine Wartezeit von 30 Minuten, darf in einer Google-Bewertung nicht behauptet werden, die Wartezeiten seien „mehrere Stunden".

Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

