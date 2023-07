Sind Sie Steuerberater und haben Sie eine schlechte Google Bewertung / Rezension erhalten? Wir informieren!

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 3 Twittern Teilen Teilen

Steuerberater können sich gegen unberechtigte Negativbewertungen auf Google Maps wehren

Seit mehreren Jahren beraten und vertreten wir Mandantinnen und Mandanten aus den verschiedensten Branchen und Bereichen rund um das Thema „Google Bewertungen löschen“. Viele dieser Mandanten sind Steuerberater.

Steuerberater müssen sich unberechtigte Negativbewertungen auf Google Maps nicht einfach gefallen lassen!

Steuerberater brauchen Negativbewertungen auf Google Maps nicht immer zu dulden. Oft besteht die Möglichkeit, solche unliebsamen Bewertungen zu löschen.

Hohe Erfolgsaussichten auf Entfernung bestehen vor allem dann, wenn der Bewerter kein Mandant des bewerteten Steuerberaters gewesen ist (sog. „Fake-Bewertung").

Andere Fälle, in denen Google die Bewertungen löschen muss, sind, sofern die Bewertungen gegen die Google Richtlinien oder geltendes Recht verstoßen (z.B. Datenschutzverstöße). Aber auch wenn die Bewertung strafbare Inhalte wie derbe Schmähkritik beinhaltet, (z. B. üble Nachrede / Verleumdung, strafbar nach §§ 186, 187 StGB) kann ein Anspruch gegen Google auf Löschung der betreffenden Bewertung geltend gemacht werden.

Ich habe als Steuerberater unberechtigte Negativbewertungen erhalten, was nun!

Wir helfen auch Ihnen dabei, Ihre negativen Google Bewertungen löschen zu lassen!

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Löschung unberechtigter negativer Bewertungen von Steuerberatern auf Google kennen wir alle Argumentationen, um eine sehr hohe Erfolgsquote im Bereich von 90 % bei der Löschung von unberechtigten Google Bewertungen zu erreichen.

Kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla vereinbaren oder spontan anrufen!

Rufen Sie uns gerne für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und schildern Sie uns in Ruhe Ihren Fall, damit wir gemeinsam besprechen können, ob wir auch in Ihrem Fall negative Google Bewertungen löschen können.

Die Kanzlei Dr. Newerla freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon (0471/4839988-0) oder auch gerne per E-Mail (info@drnewerla.de).

Wir bieten die Einreichung von Löschanträgen bei Google zum günstigen Festpreis an (im Paket ab 48.- € zzgl. 19 % MwSt. je beanstandeter negativer / unberechtigter Google Bewertung/Rezension).

Wenn auch Sie als Steuerberater leider eine oder gar mehrere unberechtigte negative Bewertungen auf Google erhalten haben und diese dringend löschen lassen möchten:

Besuchen Sie gerne unsere Internetseite um das Thema Google Bewertungen löschen:

www.bewertungsbeseitiger.de





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0