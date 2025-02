Kritische Analyse der OLG-Entscheidung zur Kostenverteilung im Vaterschaftsanerkennungs-verfahren

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main vom 13.01.2025 (Az. 6 WF 155/24)

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main vom 13.01.2025 (Az. 6 WF 155/24) hat eine klare Linie zur Kostentragung im Vaterschaftsanerkennungsverfahren gezogen. Nach der Auffassung des Gerichts sollen Mutter und Vater jeweils die Hälfte der Verfahrenskosten tragen. Doch ist diese Entscheidung wirklich gerecht? Eine kritische Betrachtung.

1. Der rechtliche Ausgangspunkt: Wer trägt die Kosten?

Grundsätzlich gilt im deutschen Familienrecht das Verursacherprinzip. Das bedeutet, dass diejenige Partei, die ein gerichtliches Verfahren erforderlich macht, auch die Kosten trägt oder zumindest den überwiegenden Teil davon. Beim Vaterschaftsanerkennungsverfahren steht jedoch nicht nur das Interesse eines Elternteils im Mittelpunkt, sondern auch das des Kindes, das Klarheit über seine Abstammung erhalten soll.

Das OLG Frankfurt folgt einer pragmatischen Linie: Wer gemeinsam ein Kind zeugt, muss auch gemeinsam für die damit verbundenen Verfahren aufkommen. Die Verfahrenskosten werden daher hälftig zwischen Mutter und Vater aufgeteilt.

2. Die Argumente der Mutter

Die Mutter wandte sich gegen die hälftige Kostentragung mit dem Argument, dass der Vater die Vaterschaft bereits durch ein privat in Auftrag gegebenes Gutachten anerkannt habe. Zudem sei sie sich sicher gewesen, dass nur er als Vater infrage komme, da es in der gesetzlichen Empfängniszeit keine weiteren Partner gegeben habe. Damit stellte sich die Frage, ob es nicht unbillig sei, sie dennoch mit der Hälfte der Kosten zu belasten.

3. Die Argumentation des OLG

Das OLG Frankfurt wies diese Argumentation zurück. Der Vater habe berechtigte Zweifel gehabt, da er keinen Einblick in die Lebensverhältnisse der Mutter hatte. Zudem sei es sein gutes Recht gewesen, ein gerichtliches Verfahren abzuwarten, um sich nicht ausschließlich auf ihre Aussage oder ein privat in Auftrag gegebenes Gutachten verlassen zu müssen. Das Gericht betonte, dass die gemeinsame Zeugung des Kindes auch eine gemeinsame Verantwortung nach sich ziehe, und sah in der hälftigen Kostenaufteilung eine faire Lösung.

4. Kritische Bewertung

Die Entscheidung des OLG ist auf den ersten Blick nachvollziehbar, wirft jedoch einige kritische Fragen auf:

Verantwortungsdiffusion durch Gleichverteilung?

Das Gericht stellt darauf ab, dass beide Eltern gleichermaßen zur Zeugung beigetragen haben. Doch die Kostenverteilung im Prozess sollte sich nach der Verursachung richten. Hätte der Vater das privat eingeholte Gutachten als ausreichend akzeptiert, wäre das gerichtliche Verfahren überflüssig gewesen. Ist es daher angemessen, der Mutter hier die Hälfte der Kosten aufzubürden? Fehlende Berücksichtigung wirtschaftlicher Verhältnisse

Die Entscheidung des OLG berücksichtigt nicht, dass sich Mutter und Vater oft in ungleichen wirtschaftlichen Verhältnissen befinden. Da die Mutter typischerweise die Hauptbetreuung des Kindes übernimmt, könnte eine differenzierte Kostenaufteilung sozial gerechter sein. Gefahr eines missbräuchlichen Bestreitens der Vaterschaft

Wenn ein Mann auch bei sehr wahrscheinlicher Vaterschaft grundsätzlich nicht das Risiko einer vollen Kostenübernahme trägt, könnte das dazu führen, dass Vaterschaften leichtfertig bestritten und gerichtliche Verfahren hinausgezögert werden.

5. Fazit: Zustimmung mit Vorbehalt

Die Entscheidung des OLG Frankfurt ist eine konsequente Anwendung des Prinzips der gemeinsamen Verantwortung beider Eltern. Sie sorgt für eine klare Regelung und verhindert einseitige Kostenbelastungen. Allerdings hätte das Gericht stärker prüfen müssen, ob in diesem speziellen Fall die Mutter nicht unverhältnismäßig belastet wird, da der Vater durch sein Verhalten das Verfahren erst notwendig gemacht hat. Eine flexible Regelung, die die individuellen Umstände berücksichtigt, wäre wünschenswert gewesen.

Somit bleibt die Entscheidung in der Sache nachvollziehbar, jedoch nicht frei von sozialen und prozessualen Bedenken.

