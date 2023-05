Rechtswidrige Vorgehensweise der Polizei bei 1. Mai Demo in Hamburg

Hagenbecks Tierpark Demo am 1.5.2023

An sich wollte ich heute einfach nur meine solidarische Anwesenheit und Teilnahme für den Protest gegen die teilweise absurd anmutenden Auswüchse des Kapitalismus bekunden und begab mich deswegen zu der 1. Mai Demonstration "Das System ist die Krise, Anarchismus in die Offensive", die in Hamburg vor den Toren des Hagenbecks Tierpark stattfinden sollte. Die Demo sollte um 15:30 Uhr beginnen. Um 18 Uhr hatte sich der Zug noch immer nicht in Bewegung gesetzt.

Der Grund: Die Polizei verhinderte den Abmarsch wegen eines Transparents, auf dem ein Slogan mit "Bullenschweine" draufstand. Schon merkwürdig, dachte ich mir, dass die Polizei die Parallele zu sich selbst zieht, wo doch auf dem Transparent mit keinem Wort die Polizei erwähnt ist... Aber dann sehen sie sich nun wohl (auch) als Bullenschweine?! Ist denn Selbstreflexion drittstrafbar?

Als weiteren Grund gab die Polizei an, der vordere Block, der sich vor dem Versammlungswagen befände, sei Ihnen zu vermummt. Mütze bzw. Kapuze und FFP2-Maske gingen ja, aber die Sonnenbrille solle doch bitte schön abgenommen werden - dies stelle eine rechtswidrige Vermummung dar...

Was auffällig war: Während es auch Jahre gab, in denen die Polizei eine erfolgreiche Deeskalationsstrategie gefahren und sich im Hintergrund aufgehalten hatte, war das Ausmaß der Präsenz in diesem Jahr furchteinflößend. Man hatte das Gefühl, auf einen Demonstranten kamen zwei Polizisten - und zwar nicht im Hintergrund oder an einer Seitenstraße, sondern direkt neben, vor und hinter dem Demonstrationszug.

Als die Versammlung dann schließlich vom Versammlungsleiter wegen Zeitablaufs gegen 19 Uhr aufgelöst werden musste (wohlgemerkt: ohne dass sich der Zug nur einen Meter in Bewegung gesetzt hatte), stürmten etliche Polizisten den vorderen Block, ohne zuvor eine Warnung ausgegeben zu haben. Ein Mann hatte aufgrund dieser Aktion in der Folge eine blutende Hand.

Die Polizei befand sich ab diesem Zeitpunkt mitten unter den Demonstranten und verblieb auch dort. Als Durchsage kam dann absurderweise, man könne zwar weiterhin aus der Veranstaltung eine Kundgebungsaktion machen, solle sich aber bitte in angemessenem Abstand zur Polizei aufhalten. Mit anderen Worten: "Geht zur Seite, nun stehen wir hier."

Erstes Semester eines jeden Jurastudiums: Jeder Verwaltungsakt, bei dem keine Gefahr im Verzug herrscht, muss zuvor angedroht werden. Auch die Polizei sollte dies in ihrer Ausbildung gelernt haben.

Es hat den Anschein, dass der Polizeileiter - und nicht die Demonstranten - in diesem Jahr auf Krawall gebürstet war. Und dies, obwohl das Verwaltungsgericht Hamburg erst kürzlich festgestellt hat, dass die Hamburger Polizei bei Versammlungen rechtswidrig vorgeht. Gesetzesverstöße scheinen die Hamburger Polizei nicht sonderlich zu bekümmern, zumindest dann nicht, wenn es die eigenen sind...

Dasselbe gilt für die eine Stunde später stattgefundene unverhältnismäßige Blockade der U-Bahnausgänger am Bahnhof Schlump, wo nicht nur Demonstranten, sondern auch Passanten mit Kindern festgesetzt wurden. Einen Grund gab es hierfür nicht, zumal sich der Zug friedlich zur Sternschanze begeben wollte.

Das Vorgehen der Polizei sollte ein gerichtliches Nachspiel haben - auch wenn der Polizeileiter sich aus den gegen ihn gerichteten Urteilen nicht viel zu machen scheint. Die Hoffnung, dass auch er zur Gesetzestreue zurückkehren könnte, stirbt zuletzt.



