Schutzgelderpressung durch Sternenlöscher - lassen Sie Ihre Einsternebewertungen ruhig stehen

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Inzwischen ist aus dem Löschen vermeintlich rechtswidriger Bewertungen ein Business-Modell entstanden, das einzig und allein den globalfaschistischen Milliardären dient.

Haben Sie einen Stern bei Google bekommen?

Sind Sie betrübt darüber?

Kein Problem, solange Sie nur nicht auf die Anrufer, die dann zwangsläufig folgen, hereinfallen. Viele dieser Einsternebewertungen stammen von den vermeintlichen Lösch-Experten selbst, siehe etwa https://g.co/kgs/bpfKJ8

Warum sollte man so etwas löschen oder löschen lassen? There is no such thing as bad publicity. Wer sich von Fake-Bewertungen abhalten lässt, Sie zu beauftragen, hat es womöglich nicht besser verdient bzw. wäre auch kein angenehmer Kunde.

Steigen Sie also aus aus dem Schutzgeld-System der Sternenlöscher ebenso wie aus irgendwelchen Spritz-Abos.