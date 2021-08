Mehr Sensibilität im Sprachgebrauch

Stereotypen vermeiden - Mietbetrüger sind keine Nomaden

Ein großes Problem in der Kommunikation sind die Automatismen im Sprachgebrauch. Was schon den Eltern locker von den Lippen ging, bekommt man nicht so leicht wieder abgewöhnt. Viele Wörter sind vorbelastet, nicht nur die im Zentrum der alltäglichen Diskussion stehenden. Warum ist "dämlich" immer noch negativ besetzt, "herrlich" aber positiv? Vielleicht lassen wir uns auch hier noch etwas Besseres einfallen.

Schon seit mehreren Jahren rufe ich dazu auf, den Begriff "Mietnomade" aus dem Vokabular ebenso zu streichen wie andere diskrimierende Begriffe. Nomaden haben Ehrgefühl und würden sich niemals so verhalten wie es dieser falsche Begriff nahelegt. Ohne Not werden durch die Sprache somit auch in diesem Fall Menschen diffamiert. Präziser könnte man etwa von Mietbetrügern sprechen. Es handelt sich um einen Eingehungsbetrug.

Straftaten dürfen weder mit Nationalitäten noch mit Lebensweisen von Volksgruppen bezeichnet werden.



