Schönheitsreparaturen - Was fällt darunter?

Welche Renovierungen und Reparaturen muss der Mieter einer Mietswohnung durchführen?

Schönheitsreparaturen sind ein häufiger Streitpunkt zwischen Mietern und Vermietern. Doch was genau fällt unter den Begriff der Schönheitsreparaturen und wer ist dafür verantwortlich? Dieser Ratgeber soll Ihnen einen Überblick über die rechtlichen Aspekte dieses Themas geben.

Wer ist für Schönheitsreparaturen verantwortlich?

Grundsätzlich ist der Vermieter für die Durchführung von Schönheitsreparaturen verantwortlich. Allerdings kann diese Pflicht im Mietvertrag auf den Mieter übertragen werden. Eine solche Klausel muss jedoch klar und verständlich formuliert sein. Unklare oder zu weitgehende Klauseln sind unwirksam.

Was sind Schönheitsreparaturen?

Schönheitsreparaturen sind laut Gesetz Maßnahmen, die dazu dienen, den ursprünglichen Zustand einer Mietwohnung wiederherzustellen oder zu erhalten. Sie umfassen in der Regel

das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken,

das Streichen der Fußböden, Heizkörper, Türen, Fenster und anderer Holzteile

sowie das Streichen von Balkonen und Terrassen.

Kann der Vermieter eine bestimmte Wandfarbe verlangen?

In Bezug auf die Frage, ob der Vermieter eine bestimmte Wandfarbe verlangen kann, hat die Rechtsprechung klare Richtlinien festgelegt. Grundsätzlich kann der Vermieter nicht verlangen, dass die Wände in einer bestimmten Farbe gestrichen werden. Allerdings kann er erwarten, dass die Wohnung in einem neutralen und hellen Farbton zurückgegeben wird, der eine problemlose Weitervermietung ermöglicht.

Eine Klausel im Mietvertrag, die den Mieter dazu verpflichtet, die Wohnung in einer bestimmten Farbe zu streichen, wäre unwirksam. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil (Az. VIII ZR 198/10) entschieden, dass eine solche Klausel den Mieter unangemessen benachteiligt. Der Mieter hat während der Mietzeit das Recht, die Wohnung nach seinen Vorstellungen zu gestalten, solange er sie bei Auszug in einem neutralen Zustand zurückgibt.

Es ist jedoch zu beachten, dass extreme oder sehr dunkle Farben, die eine Weitervermietung erschweren könnten, vom Mieter vor dem Auszug zu beseitigen sind. Sollte der Mieter dies nicht tun, kann der Vermieter Schadensersatz verlangen.

Der Vermieter kann also keine bestimmte Wandfarbe verlangen. Aber er kann erwarten, dass die Wohnung in einem für die Weitervermietung geeigneten Zustand zurückgegeben wird.

Müssen Dielen geschliffen werden?

Ob Dielen in einer Mietwohnung geschliffen werden müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich zählt das Abschleifen und Versiegeln von Holzfußböden nicht zu den Schönheitsreparaturen, für die der Mieter verantwortlich ist, es sei denn, dies ist ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart.

Wenn die Dielen durch den normalen Gebrauch abgenutzt sind, ist es in der Regel Aufgabe des Vermieters, diese instand zu halten. Wenn jedoch Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch eine Verletzung der Sorgfaltspflicht des Mieters entstanden sind, kann der Vermieter unter Umständen verlangen, dass der Mieter die Kosten für das Abschleifen der Dielen trägt.

Müssen die Schönheitsreparaturen fachgerecht sein?

Ja, wenn der Mieter laut Mietvertrag für die Durchführung von Schönheitsreparaturen verantwortlich ist, müssen diese fachgerecht ausgeführt werden. Das bedeutet, sie müssen den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks entsprechen. Wenn die Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt werden, kann der Vermieter unter Umständen Schadensersatz verlangen. Es ist jedoch zu beachten, dass der Mieter nicht dazu verpflichtet ist, einen professionellen Handwerker zu beauftragen. Er kann die Arbeiten auch selbst durchführen, solange das Ergebnis fachgerecht ist.

Wann müssen Schönheitsreparaturen durchgeführt werden?

In vielen Mietverträgen finden sich Klauseln, die feste Fristen für die Durchführung von Schönheitsreparaturen vorsehen. Solche starren Fristen sind jedoch unwirksam. Es kommt immer auf den tatsächlichen Renovierungsbedarf an.

Wer trägt die Kosten für Schönheitsreparaturen?

Wenn der Mieter zur Durchführung von Schönheitsreparaturen verpflichtet ist, muss er auch die Kosten dafür tragen. Eine Ausnahme besteht, wenn die Wohnung in einem renovierungsbedürftigen Zustand übergeben wurde. In diesem Fall kann der Mieter eine angemessene Mietminderung verlangen.