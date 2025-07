"Gärten des Grauens"

Schottergärten - Pflichten nach Landesbauordnungen und Rechtsschutzmöglichkeiten

1. Einleitung

Schottergärten, auch als „Steingärten" oder „Gärten des Grauens" bezeichnet, sind Flächen, die überwiegend mit Steinen, Kies oder Schotter bedeckt und nur spärlich oder gar nicht bepflanzt sind. In den letzten Jahren sind sie in vielen Wohngebieten populär geworden. Allerdings stehen sie zunehmend in der Kritik, da sie negative Auswirkungen auf das Stadtklima, die Biodiversität und das Grundwasser haben. Viele Bundesländer haben daher in ihren Landesbauordnungen (LBO) Regelungen getroffen, die die Anlage von Schottergärten einschränken oder verbieten.

2. Rechtliche Grundlagen 2.1. Landesbauordnungen (LBO)

Die Landesbauordnungen der Bundesländer enthalten Vorschriften zur Gestaltung von unbebauten Flächen auf Grundstücken. Die Regelungen sind in den einzelnen Bundesländern ähnlich, aber nicht identisch. Im Kern verpflichten sie Grundstückseigentümer, nicht überbaute Flächen zu begrünen und zu bepflanzen.

§ 9 Abs. 1 Musterbauordnung (MBO):

„Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind Grünflächen anzulegen und zu erhalten, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind."

§ 8 Abs. 1 BauO NRW 2018:

„Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind als Grünflächen anzulegen und zu erhalten, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind."

§ 9 Abs. 2 BauO BW 2023:

„Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind Grünflächen anzulegen und zu erhalten, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind."

Beispielhafte Regelungen:2.2. Definition und Abgrenzung

Schottergärten gelten in der Regel nicht als Grünflächen im Sinne der Bauordnungen, da sie keine oder nur eine sehr geringe Bepflanzung aufweisen. Eine reine Schotter- oder Kiesfläche ohne nennenswerte Begrünung erfüllt die gesetzlichen Anforderungen nicht.

3. Aktuelle Entwicklung und Durchsetzung 3.1. Verbot von Schottergärten

Viele Kommunen und Bundesländer gehen verstärkt gegen Schottergärten vor. Die Bauaufsichtsbehörden können die Wiederherstellung einer Grünfläche anordnen, wenn ein Schottergarten gegen die LBO verstößt.

3.2. Bestandsschutz

Für bereits angelegte Schottergärten kann unter Umständen Bestandsschutz gelten. Allerdings ist dieser nicht garantiert, insbesondere wenn die Flächen nachträglich verändert oder erweitert werden.

4. Sanktionen und Maßnahmen 4.1. Anordnungen der Bauaufsicht

Bei Verstößen gegen die Begrünungspflicht kann die Bauaufsichtsbehörde die Herstellung einer Grünfläche anordnen. Kommt der Eigentümer dieser Anordnung nicht nach, kann ein Zwangsgeld verhängt werden.

4.2. Bußgelder

Einige Bundesländer und Kommunen sehen Bußgelder für die Anlage von Schottergärten vor, wenn diese gegen die LBO verstoßen.

Vor Anlage eines Gartens: Prüfen Sie die einschlägigen Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung und ggf. örtliche Bebauungspläne.

Prüfen Sie die einschlägigen Vorschriften der jeweiligen Landesbauordnung und ggf. örtliche Bebauungspläne. Begrünungspflicht beachten: Nicht überbaute Flächen sind in der Regel zu begrünen und zu bepflanzen.

Nicht überbaute Flächen sind in der Regel zu begrünen und zu bepflanzen. Bestandsschutz prüfen: Bei bestehenden Schottergärten sollte geprüft werden, ob Bestandsschutz besteht.

Bei bestehenden Schottergärten sollte geprüft werden, ob Bestandsschutz besteht. Kommunale Satzungen: Viele Städte und Gemeinden haben zusätzliche Regelungen erlassen, die über die LBO hinausgehen.

5. Empfehlungen für die Praxis6. Fazit

Die Anlage von Schottergärten ist nach den meisten Landesbauordnungen unzulässig, da sie nicht als Grünflächen im Sinne der gesetzlichen Vorgaben gelten. Grundstückseigentümer sind verpflichtet, nicht überbaute Flächen zu begrünen und zu bepflanzen. Bei Verstößen drohen behördliche Anordnungen und Bußgelder.

Hinweis: Die konkrete Ausgestaltung und Durchsetzung der Regelungen kann je nach Bundesland und Kommune variieren. Es empfiehlt sich, die jeweils aktuelle Landesbauordnung sowie etwaige kommunale Satzungen zu prüfen.

Ergänzung: Rechtsschutzmöglichkeiten bei behördlichen Maßnahmen gegen Schottergärten 1. Einleitung

Wird gegen einen Grundstückseigentümer wegen eines Schottergartens eine behördliche Maßnahme (z.B. Beseitigungsanordnung, Zwangsgeldandrohung, Bußgeldbescheid) erlassen, stehen diesem verschiedene Rechtsschutzmöglichkeiten offen. Nachfolgend werden die wichtigsten Rechtsbehelfe und deren Voraussetzungen dargestellt.

2. Rechtsschutz gegen behördliche Anordnungen 2.1. Widerspruch

Gegen Verwaltungsakte der Bauaufsichtsbehörde (z.B. Beseitigungsanordnung, Zwangsgeldandrohung) kann grundsätzlich Widerspruch eingelegt werden, sofern das jeweilige Landesrecht ein Widerspruchsverfahren vorsieht.

Frist: In der Regel ein Monat nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts.

In der Regel nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts. Form: Schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde.

Schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde. Wirkung: Der Widerspruch hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung, es sei denn, die Behörde ordnet die sofortige Vollziehung an.

2.2. Klage vor dem Verwaltungsgericht

Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen oder ist ein Widerspruchsverfahren nicht vorgesehen, kann Anfechtungsklage beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden.

Frist: In der Regel ein Monat nach Zustellung des Widerspruchsbescheids bzw. nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts, wenn kein Widerspruchsverfahren vorgesehen ist.

In der Regel nach Zustellung des Widerspruchsbescheids bzw. nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts, wenn kein Widerspruchsverfahren vorgesehen ist. Ziel: Aufhebung des belastenden Verwaltungsakts.

3. Rechtsschutz gegen Bußgeldbescheide

Gegen einen Bußgeldbescheid wegen Verstoßes gegen die Begrünungspflicht kann Einspruch eingelegt werden.

Frist: Zwei Wochen nach Zustellung des Bußgeldbescheids.

nach Zustellung des Bußgeldbescheids. Verfahren: Nach Einspruch entscheidet die Verwaltungsbehörde erneut. Bleibt sie bei ihrer Entscheidung, wird die Sache an das zuständige Amtsgericht abgegeben.

4. Eilrechtsschutz

Wird die sofortige Vollziehung einer behördlichen Maßnahme angeordnet, kann der Betroffene beim Verwaltungsgericht einen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (§ 80 Abs. 5 VwGO) stellen.

Ziel: Vorläufiger Rechtsschutz bis zur Entscheidung in der Hauptsache.

Vorläufiger Rechtsschutz bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Voraussetzungen: Glaubhaftmachung von Erfolgsaussichten und/oder unzumutbarer Nachteile.

5. Zusammenfassung

Gegen behördliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Schottergärten stehen folgende Rechtsschutzmöglichkeiten zur Verfügung:

Widerspruch gegen Verwaltungsakte (soweit vorgesehen)

Anfechtungsklage vor dem Verwaltungsgericht

Einspruch gegen Bußgeldbescheide

Antrag auf Eilrechtsschutz bei sofortiger Vollziehung

Hinweis: Die Erfolgsaussichten hängen von den konkreten Umständen des Einzelfalls und der jeweiligen Landesbauordnung ab. Die Einhaltung der Fristen und Formerfordernisse ist zwingend zu beachten.

