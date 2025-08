Die Flatrate aus steuerlicher und Kundenerwartung

Flatrate & All you can eat/drink in der Gastronomie – Recht, Steuern und Pflichten auf einen Blick

Wer träumt nicht davon: Für einen festen Betrag unbegrenzt Kaffee genießen oder sich am Buffet nach Herzenslust bedienen, ohne bei jedem Gang erneut bezahlen zu müssen? Flatrate- und All-you-can-eat-Konzepten begegnet man immer öfter, sei es im Café, beim Brunch oder bei Getränkepaketen. Doch so attraktiv diese Angebote für Kunden und Gastronomen sind, so klar sollten auch die rechtlichen und steuerlichen Spielregeln sein – und die Erwartungen an beide Seiten.

Was ist eine Flatrate – und warum ist das bei der Steuer relevant?

Im Kern verspricht eine Flatrate dem Kunden: „Zahle einmal, konsumiere beliebig oft innerhalb eines festgelegten Zeitraums." Für den Anbieter hat das den Vorteil, Einnahmen planbar im Voraus zu verbuchen und die Kassenabwicklung zu verschlanken. Anders als beim Kauf einzelner Gutscheine für jede Tasse Kaffee gilt eine Flatrate dabei nicht als klassischer Gutschein, sondern als jederzeit abrufbare Dauerleistung. Das ist umsatzsteuerlich bedeutsam:

Der komplette Pauschalbetrag wird als Umsatz im Voraus oder zu Beginn des Leistungszeitraums versteuert – unabhängig davon, wie oft der Kunde tatsächlich zugreift.

Für Heißgetränke wie Kaffee gilt in der Regel der normale Umsatzsteuersatz (aktuell 19%). Nur in Ausnahmefällen – etwa stark milchhaltige Getränke – könnten niedrigere Sätze greifen, was allerdings zu dokumentieren und zu prüfen ist.

„All you can eat/drink" – wann ist das noch eine Flatrate? Worauf haben Kunden Anspruch?

Das All-you-can-eat-Prinzip ist letztlich nur eine besondere Ausprägung der Flatrate, meist im Selbstbedienungssetting: Für einen festen Betrag darf jeder nach Belieben schlemmen oder trinken. Die Praxisfrage, ob all-you-can-eat-Angebote und Flatrates rechtlich unterschiedlich zu behandeln sind, lässt sich einfach beantworten: Beide beruhen auf einem zeitlich begrenzten, fix bezahlten Leistungsversprechen – der Kunde muss für jedes weitere Getränk oder jeden Nachschlag nicht extra zahlen.

Damit sind die Rechte und Pflichten identisch:

Der Kunde darf den gebuchten Leistungsumfang nach „normalem Gebrauch" ausschöpfen – unbegrenzt, aber nicht missbräuchlich.

Der Anbieter ist verpflichtet, die versprochenen Speisen oder Getränke jederzeit im Rahmen der üblichen Verfügbarkeit anzubieten. Vorübergehende Engpässe („Maschine defekt", Leerlaufzeiten) sollten möglichst schnell behoben werden, andernfalls könnten Ansprüche auf Preisnachlass oder Nachbesserung entstehen.

Übermäßiger oder zweckwidriger Konsum – etwa das Befüllen von Kanistern oder Mitnehmen großer Mengen nach Hause – rechtfertigt eine Einschränkung des Angebots oder sogar die Kündigung der Vereinbarung nach Abmahnung.

Was müssen Anbieter beachten? – Von der Kasse bis zur Transparenz

Ob Flatrate oder All-you-can-eat: Die größte Herausforderung liegt für Anbieter in der Organisation und Dokumentation:

Buchhaltung/Kasse: Flatrates müssen zu Beginn des Leistungszeitraums umsatzsteuerlich korrekt als Umsatz gebucht sein. Es reicht, dass nachvollziehbar dokumentiert wird, für welchen Zeitraum und für welchen Kunden die Zahlung eingegangen ist. Einzelabrufe können, müssen aber nicht mehr separat verbucht werden.

Unsere Pflicht zur Leistung: Während der Laufzeit schulden Anbieter die ständige Bereithaltung der versprochenen Leistung – also Kaffee, Buffet, Getränke etc. in gewohntem Standard.

Transparente Vertragsbedingungen: Kunden sollten erfassen können, was genau ihre Flatrate enthält: Gibt es tageszeitliche Begrenzungen? Gilt das Angebot auch zum Mitnehmen? Wie verhält es sich bei Engpässen oder Ausfall einer Maschine? Hier helfen eindeutige AGB und verständliche Informationsblätter, Missverständnisse zu vermeiden.

Missbrauchssicherung: Anbieter dürfen bei offenkundigen Missbrauch („Unmengen abfüllen", „Dauer-Konsum über das Maß des Normalen") einschreiten und in schweren Fällen das Vertragsverhältnis kündigen, müssen den Kunden aber in aller Regel zunächst abmahnen.

Kein Unterschied – viele Vorteile!

Ob nun Flatrate, All-you-can-drink oder Buffetflatrate: Rechtlich und steuerlich handelt es sich um denselben Typ Dauerleistung gegen Pauschale. Der Aufwand an der Kasse reduziert sich deutlich gegenüber Einzelabrechnungen. Gleichzeitig steht aber der einzelne Kunde in der Pflicht, sein Recht im Rahmen des normalen Gebrauchs auszuüben – fair, nachvollziehbar und im Sinne des Miteinanders.

Unser Fazit

Moderne Konsummodelle wie Flatrate und All-you-can-eat-Angebote können für Unternehmen und Gäste gleichermaßen attraktiv sein. Sie verlangen aber klare Absprachen, eine ordentliche Dokumentation und ein Bewusstsein für die Rechte und Pflichten auf beiden Seiten. Wer dies beherzigt, kann von der Vereinfachung profitieren – und sich ganz auf den Genuss konzentrieren.

Bei weiteren Fragen zur Vertragsgestaltung, steuerlichen Erfassung oder zur konkreten Umsetzung berate ich gerne gezielt zu Details und Mustern.





