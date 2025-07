Haftungsrisiken beim Asset Deal eines Einzelunternehmens – Was Käufer wirklich wissen müssen

Der Verkauf eines Einzelunternehmens ist selten ein Selbstläufer. Während der so genannte Asset Deal – also der Kauf einzelner Vermögenswerte oder die Gesamtheit aller Betriebsmittel und nicht des gesamten Rechtsträgers – für viele Käufer zunächst nach einer risikoarmen Alternative klingt, lauern im Detail erhebliche Haftungsrisiken. Besonders die Vorschriften des § 75 der Abgabenordnung (AO) und des § 25 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sorgen regelmäßig für böse Überraschungen. Wer als Käufer unvorbereitet in die Verhandlungen geht, kann schnell für die Altlasten des Vorgängers geradestehen – und das nicht nur im Ausnahmefall.

Schon auf den ersten Blick offenbart sich die Tücke des § 75 AO. Wer einen Betrieb oder Teilbetrieb übernimmt, haftet für betriebliche Steuerschulden, die seit Beginn des letzten Kalenderjahres vor der Übertragung entstanden sind. Die Haftung ist zwar auf das übernommene Vermögen beschränkt, doch das hilft wenig, wenn die übernommenen Assets den Großteil des eigenen Kapitals ausmachen.

Besonders brisant: Die Haftung kann nicht einfach vertraglich ausgeschlossen werden. Selbst wenn Käufer und Verkäufer sich im Vertrag auf einen Haftungsausschluss einigen, bleibt das Finanzamt außen vor – es kann den Käufer dennoch in Anspruch nehmen. Das Risiko, dass sich hinter unscheinbaren Positionen im Anlagevermögen oder im Warenlager erhebliche Steuerschulden verbergen, ist daher real und sollte niemals unterschätzt werden.

Mindestens ebenso gefährlich ist die Haftungsfalle des § 25 HGB. Wer die Firma – also den Namen oder einen prägenden Teil davon – fortführt, haftet für sämtliche im Geschäftsbetrieb begründeten Verbindlichkeiten des früheren Inhabers.

Anders als bei der Steuerhaftung nach § 75 AO ist die Haftung hier nicht auf das übernommene Betriebsvermögen begrenzt, sondern umfasst das gesamte Vermögen des Erwerbers. Zwar lässt sich die Haftung durch einen ausdrücklichen Ausschluss im Kaufvertrag vermeiden. Damit dieser Ausschluss jedoch auch gegenüber Dritten – wie etwa dem Finanzamt – wirksam wird, muss entweder ein entsprechender Eintrag im Handelsregister erfolgen oder der Dritte ausdrücklich von Erwerber oder Veräußerer über die abweichende Vereinbarung informiert werden. In der Praxis wird diese Formalität jedoch häufig übersehen oder zu spät erledigt.

Schon kleine Namensähnlichkeiten oder die Fortführung des Geschäftsbetriebs mit denselben Mitarbeitern, in denselben Räumen und für denselben Kundenkreis reichen aus, damit Gerichte von einer Firmenfortführung ausgehen – und damit von einer vollen Haftung für Altverbindlichkeiten.

Die Risiken beschränken sich jedoch nicht auf Steuern und klassische Verbindlichkeiten. Arbeitsrechtlich ist der Käufer durch § 613a BGB verpflichtet, die bestehenden Arbeitsverhältnisse zu übernehmen – mit allen Rechten und Pflichten. Verträge mit Dritten, etwa Miet- oder Lieferverträge, gehen hingegen nicht automatisch auf den Käufer über. Hier ist jeweils die Zustimmung des Vertragspartners erforderlich, was im Einzelfall zu langwierigen Verhandlungen führen kann. Auch der Datenschutz ist ein Thema: Die Übertragung von Kundendaten ist nur unter strengen Voraussetzungen zulässig und kann bei Fehlern schnell zu Bußgeldern führen.

Besonders heikel wird es, wenn der Verkäufer bereits vor einer Insolvenz steht. In diesem Fall gelten die Haftungsregeln des § 75 AO und § 25 HGB grundsätzlich weiter. Der Käufer muss damit rechnen, dass er für Altverbindlichkeiten und Steuerschulden in Anspruch genommen wird, die er im Rahmen einer oberflächlichen Prüfung womöglich gar nicht erkannt hat. Wird das Unternehmen allerdings erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch den Insolvenzverwalter verkauft, greifen die genannten Haftungsregelungen nicht mehr. Das klingt zunächst beruhigend, doch auch dann bleiben Risiken – etwa durch den automatischen Übergang der Arbeitsverhältnisse oder durch mögliche insolvenzrechtliche Anfechtungen.

Was bleibt, ist die Erkenntnis: Der Asset Deal beim Einzelunternehmen ist kein Selbstbedienungsladen, bei dem man sich die Rosinen herauspicken kann. Sorgfältige Vorbereitung, umfassende rechtliche und steuerliche Prüfung sowie eine vorausschauende Vertragsgestaltung sind unerlässlich. Wer als Käufer glaubt, durch einen Asset Deal Risiken einfach ausblenden zu können, wird im Zweifel eines Besseren belehrt – und das kann teuer werden.





Andreas Wehle

