Hausdurchsuchung - so verhält man sich richtig!

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Hilfreiche Tipps und Tricks bei der polizeilichen Durchsuchung der Wohnung

Als Strafverteidigerin habe ich in meinem Berufsalltag oft mit Mandanten zu tun, die einer Hausdurchsuchung ausgesetzt sind. Eine Hausdurchsuchung kann eine äußerst stressige und beängstigende Erfahrung sein, besonders wenn man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. In diesem Ratgeber gebe ich Ihnen einige einfache Tipps an die Hand, wie Sie sich bei einer Hausdurchsuchung richtig verhalten können.

Das Wichtigste ist, ruhig und höflich zu bleiben, auch wenn die Hausdurchsuchung sehr unangenehm ist. Die Polizeibeamten sind dazu berechtigt, Ihre Wohnung zu durchsuchen, wenn sie einen Durchsuchungsbefehl haben oder wenn es eine andere rechtliche Grundlage gibt.

Fragen Sie die Polizeibeamten nach dem Durchsuchungsbefehl . Sie haben das Recht, den Durchsuchungsbefehl zu sehen und sicherzustellen, dass er korrekt ausgeführt wird. Wenn Sie den Durchsuchungsbefehl nicht sehen können, fragen Sie höflich, warum das so ist.

Sie haben das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen, bevor die Hausdurchsuchung beginnt. Verlangen Sie einen Anwalt und warten Sie, bis er oder sie eintrifft, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.

Notieren Sie sich die Namen und Badge-Nummern der Polizeibeamten, die die Durchsuchung durchführen. Dies kann später hilfreich sein, wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben.

* Eine Badgenummer (auch Dienstnummer genannt) ist eine eindeutige Nummer, die einem Polizeibeamten oder einem anderen Angehörigen der Strafverfolgungsbehörden zugewiesen wird, um ihn oder sie zu identifizieren. Diese Nummer wird in der Regel auf dem Dienstausweis oder dem Namensschild des Beamten angezeigt. Die Badgenummer kann verwendet werden, um den Beamten in internen Dokumenten zu identifizieren, um ihn im Falle von Beschwerden oder Untersuchungen zu lokalisieren oder um ihm bei der Verfolgung von Straftaten oder anderen Ermittlungen zu helfen.

Beobachten Sie die Durchsuchung aufmerksam, aber stören Sie die Polizeibeamten nicht bei ihrer Arbeit. Stellen Sie sicher, dass sie nur die Räume durchsuchen, die im Durchsuchungsbefehl aufgeführt sind. Wenn sie unerlaubte Räume oder Gegenstände durchsuchen, machen Sie höflich darauf aufmerksam.

Sagen Sie nichts zu den Polizeibeamten, ohne dass Ihr Anwalt anwesend ist. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Wenn die Polizei Ihnen Fragen stellt, sagen Sie höflich, dass Sie lieber warten möchten, bis Ihr Anwalt da ist.

Verlangen Sie eine Durchsuchungsliste von den Polizeibeamten. Diese Liste enthält die Gegenstände, die sie während der Durchsuchung beschlagnahmt haben. Geben Sie diese Ihrem Anwalt.

Machen Sie Fotos und Videos von der Durchsuchung. Dies kann später hilfreich sein, wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben.

Wenn die Polizeibeamten Sie auffordern, mit ihnen zu kooperieren, tun Sie dies höflich und ruhig. Vergessen Sie hierbei aber nicht, dass Sie keine Angaben machen müssen.

Sollten bei Ihnen eine Hausdurchsuchung gerade stattfinden oder stattgefunden haben, kontaktieren Sie mich jederzeit umgehend.



Leopoldstraße 72

80802 München

Mobil: + 49 (0) 151 17 68 88 37

Telefon: + 49 (0) 89 99 72 08 81

Mail: kanzlei@jana-juergen-rechtsanwaeltin.de

Web: jana-juergen-rechtsanwaeltin.de Rechtsanwältin Jana Jürgen LL.M.Leopoldstraße 7280802 MünchenMobil: + 49 (0) 151 17 68 88 37Telefon: + 49 (0) 89 99 72 08 81Mail:Web: jana-juergen-rechtsanwaeltin.de

schriftlich beraten Wollen Sie mehr wissen? Lassen Sie sich jetzt von diesem Anwalt