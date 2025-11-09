Nervosität reicht nicht: Keine Durchsuchung ohne echten Verdacht

LG Berlin kassiert Fahrzeugdurchsuchung der Staatsanwaltschaft

Das Landgericht Berlin (Beschluss vom 05.11.2024 – 525 Qs 69/24) hat festgestellt, dass eine im Jahr 2019 durch die Staatsanwaltschaft telefonisch angeordnete Durchsuchung eines Fahrzeugs rechtswidrig war.

Was war passiert?

Die Polizei hatte nachts ein Auto angehalten. Die Insassen wirkten nach Ansicht der Beamten „nervös" und im Kofferraum befand sich eine Plastiktüte, deren Inhalt der Fahrer nicht zeigen wollte. Die Staatsanwaltschaft ordnete telefonisch eine Fahrzeugdurchsuchung an. Es wurden Werkzeuge gefunden, aber nicht beschlagnahmt.

Erst Jahre später (2023) ließ der Beschuldigte gerichtlich klären, ob diese Maßnahme rechtmäßig war.

Warum rechtswidrig?

Das Landgericht macht drei zentrale Punkte:

1. Richtervorbehalt missachtet (§ 105 Abs. 1 StPO)

Grundsatz: Durchsuchungen ordnet ein Richter an.

Nur ausnahmsweise darf die Staatsanwaltschaft selbst anordnen – aber nur bei echter „Gefahr im Verzug".

Im Jahr 2019 gab es in Berlin nachts einen richterlichen Bereitschaftsdienst.

Es wurde aber nicht einmal versucht, den Richter zu erreichen.

2. Es fehlt an einer zeitnahen Dokumentation der Gründe

Die Begründung für die Eilkompetenz wurde erst Jahre später abgegeben.

Nach der Rechtsprechung des BVerfG reicht das nicht.

→ Ohne zeitnahe Dokumentation kein effektiver Rechtsschutz → rechtswidrig.

3. Es fehlte schon an einem genügenden Anfangsverdacht (§ 152 Abs. 2 StPO, § 102 StPO)

„Nervosität", eine Tüte im Kofferraum und frühere „Beziehungen zur Einbruchskriminalität" genügen nicht.

Das Gericht spricht ausdrücklich von bloßen Vermutungen.

Für eine Durchsuchung braucht man aber zureichende tatsächliche Anhaltspunkte.

Die Anordnung der Durchsuchung war rechtswidrig.





Einordnung

Der Beschluss ist relevant für die Praxis, weil er sehr deutlich macht:

„Gefahr im Verzug" ist kein Standardargument – sondern ein enger Ausnahmefall.

Die Begründung für eine "Gefahr im Verzug" muss zeitnah dokumentiert werden.

Verdachtsmomente müssen tragfähig sein.