Strafzumessungsgründe bei § 184b StGB – Kinderpornografie und Rechtsfolgen

Der Vorwurf des Besitzes, der Verbreitung oder der Herstellung kinderpornografischer Inhalte nach § 184b StGB gehört zu den schwerwiegendsten Anschuldigungen im Sexualstrafrecht. Schon der bloße Verdacht kann erhebliche persönliche, berufliche und gesellschaftliche Folgen haben.

Als Fachanwalt für Strafrecht mit Spezialisierung im Sexualstrafrecht erlebe ich regelmäßig, dass die Strafzumessung in solchen Verfahren entscheidend für die Zukunft meiner Mandanten ist. Eine kompetente und erfahrene Verteidigung kann hier oftmals den Unterschied ausmachen.

Rechtliche Grundlagen des § 184b StGB

184b StGB stellt verschiedene Handlungen im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten unter Strafe. Dazu gehören insbesondere die Verbreitung, das öffentliche Zugänglichmachen, der Erwerb, der Besitz und die Herstellung solcher Inhalte. Der Strafrahmen ist hoch: Für die Verbreitung und Herstellung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor, für den Besitz eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

Bereits geringe Datenmengen oder das versehentliche Herunterladen können den Tatbestand erfüllen. Auch Dateien in Cloud-Speichern oder in Chatverläufen werden regelmäßig als Besitz gewertet. Umso wichtiger ist die genaue Prüfung der Strafzumessungsgründe, sofern die Tat nachweisbar ist.

Strafzumessung: Individualisierung der Strafe

Die Strafzumessung erfolgt nach den allgemeinen Regeln der §§ 46 ff. StGB. Maßgeblich ist nicht nur die Schwere der Tat, sondern auch die Persönlichkeit des Täters, die Umstände der Tatbegehung und das Verhalten nach der Tat. Ziel des Staats ist eine gerechte Strafe, die der individuellen Schuld entspricht.

Bei § 184b StGB müssen Gerichte insbesondere berücksichtigen, in welchem Umfang kinderpornografisches Material vorhanden war, ob eine aktive Beteiligung an der Verbreitung stattfand und ob ein pädosexuelles Interesse oder eher ein situatives Verhalten vorlag. Ebenso spielt die Frage eine Rolle, ob der Angeklagte geständig war und ob er bereits vor dem Verfahren therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hat.

Typische Strafzumessungsgründe im Bereich des § 184b StGB

In meiner täglichen Praxis als Strafverteidiger begegne ich einer Vielzahl von Konstellationen, in denen die Strafzumessung entscheidend beeinflusst werden kann. Einige der häufigsten Faktoren sind:

Umfang und Art der Dateien:

Die Anzahl und der Inhalt der sichergestellten Dateien sind zentrale Kriterien. Enthalten die Dateien Darstellungen von schweren sexuellen Misshandlungen, fällt die Strafe regelmäßig höher aus. Handelt es sich hingegen um eine geringe Menge an Material ohne schwerwiegenden Inhalt, kann dies strafmildernd wirken.

Aktive Verbreitung oder passiver Besitz:

Ein erheblicher Unterschied besteht zwischen dem bloßen Besitz und der aktiven Weitergabe oder Veröffentlichung kinderpornografischer Inhalte. Während der Besitz eine Straftat mit niedrigerem Strafrahmen darstellt, wird die Verbreitung besonders streng bestraft, da sie als Beitrag zur Aufrechterhaltung des illegalen Marktes gewertet wird.

Motivation und Tatinteresse:

Nicht jeder Beschuldigte handelt aus pädosexuellen Neigungen heraus. Manche Fälle beruhen auf Neugier, Gruppendruck oder technischer Unachtsamkeit. Diese Differenzierung ist für die Beurteilung der Schuld von großer Bedeutung. Ein erfahrener Verteidiger muss dafür sorgen, dass solche Umstände frühzeitig herausgearbeitet werden.

Geständnis und Mitwirkung an der Aufklärung:

Ein frühzeitiges und glaubhaftes Geständnis kann erheblich strafmildernd wirken. Es erspart den Ermittlungsbehörden und dem Gericht Aufwand und wird als Zeichen von Einsicht und Reue gewertet. Auch die freiwillige Löschung von Dateien oder die aktive Mitwirkung an der Aufklärung kann positiv berücksichtigt werden.

Vorstrafen und Lebensumstände:

Ersttäter ohne einschlägige Vorbelastungen haben bessere Chancen, eine milde Strafe zu erhalten. Gerichte würdigen zudem stabile soziale Verhältnisse, berufliche Integration und das Fehlen einer Wiederholungsgefahr.

Therapeutische Maßnahmen:

Wer sich freiwillig einer sexualtherapeutischen Behandlung unterzieht, signalisiert Verantwortungsbewusstsein und Einsicht. In vielen Verfahren gelingt es mir, durch den Nachweis einer laufenden Therapie eine deutliche Strafmilderung zu erreichen oder sogar eine Verfahrenseinstellung zu bewirken.

Verteidigungsstrategien in der Praxis

Im Bereich des § 184b StGB ist die frühzeitige Verteidigung entscheidend. Bereits im Ermittlungsverfahren können durch gezielte Anträge und strategische Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft wichtige Weichen gestellt werden.

Ein häufiger Fehler Betroffener ist es, sich im Rahmen einer Hausdurchsuchung oder ersten Vernehmung ohne anwaltliche Beratung zu äußern. Aussagen in diesem Stadium sind später kaum zu korrigieren und können das gesamte Verfahren prägen. Als Verteidiger sorge ich dafür, dass keine unüberlegten Angaben gemacht werden und dass die technischen Beweise sorgfältig überprüft werden – beispielsweise hinsichtlich der Frage, ob tatsächlich ein bewusster Besitz oder nur ein automatischer Download vorlag.

Die Bedeutung spezialisierter Verteidigung im Sexualstrafrecht

Die Strafzumessung bei § 184b StGB verlangt juristische Expertise und psychologisches Fingerspitzengefühl. Es reicht nicht, die gesetzlichen Vorschriften zu kennen.

Als Fachanwalt für Strafrecht und Mediator mit langjähriger Spezialisierung auf Sexualstrafrecht vertrete ich Mandanten bundesweit, die sich einem solchen Vorwurf ausgesetzt sehen. Meine Erfahrung zeigt: Eine differenzierte, diskrete und frühzeitige Verteidigung kann oft gravierende Folgen verhindern. Ziel ist stets, eine Hauptverhandlung möglichst zu vermeiden und stattdessen eine einvernehmliche, sachgerechte Lösung zu erreichen.

Fazit

Die Strafzumessung im Zusammenhang mit § 184b StGB ist ein komplexer Prozess, in dem juristische, psychologische und persönliche Faktoren zusammenwirken. Eine professionelle Verteidigung kann die entscheidenden Weichen für den weiteren Lebensweg stellen. Wer sich frühzeitig anwaltliche Unterstützung sichert, erhöht seine Chancen erheblich, eine faire und angemessene Entscheidung zu erreichen.