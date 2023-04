Untersuchungshaft - Was tun?

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Wie sollten Sie sich verhalten, falls Sie in Untersuchungshaft müssen?

Untersuchungshaft - eine Form der Freiheitsentziehung

Untersuchungshaft ist eine bestimmte Form der Freiheitsentziehung, die von den Strafverfolgungsbehörden in gewissen Fällen angeordnet werden kann. Eine solche kann dann verhängt werden, wenn der Verdacht besteht, dass eine Person eine Straftat begangen hat und beispielsweise Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr besteht.

Für viele Menschen kann die Untersuchungshaft eine beängstigende Erfahrung sein, insbesondere wenn sie zum ersten Mal mit dem Strafrechtssystem im Allgemeinen konfrontiert sind. In diesem Artikel erfahren Sie, gebe ich Ihnen hilfreiche Tipps, wie Sie sich in Untersuchungshaft verhalten sollten.

Wenden Sie sich an einen Rechtsanwalt: Wenn Sie in Untersuchungshaft genommen werden, sollten Sie nicht zögern und unverzüglich einen Rechtsanwalt kontaktieren. Dieser kann Ihnen dabei helfen, Ihre Rechte zu verstehen und Ihnen bei der Verteidigung Ihrer Interessen vor Gericht helfen. Zudem kann er auf die Beschaffung von Beweismitteln und Zeugenaussagen hinwirken, um Ihre Verteidigung zu stärken.

Verhalten Sie sich kooperativ: Wenn Sie in Untersuchungshaft genommen werden, sollten Sie sich kooperativ zeigen. Vermeiden Sie in jedem Fall Streitigkeiten oder Provokationen gegenüber dem Gefängnispersonal oder aber auch gegenüber anderen Insassen. Unkooperatives Verhalten kann sich negativ auf den weiteren Verlauf der Ermittlungen auswirken.

Informieren Sie Ihre Familie und Freunde: Denken Sie daran, Familie und Freunde über Ihre Situation zu informieren. Sie können Ihnen eine emotionale Stütze sein und Ihnen zudem beispielsweise bei der Beschaffung von Beweismitteln oder bei der Suche nach einem für Sie passenden Rechtsanwalt helfen. Es ist auch wichtig, dass Sie ihnen mitteilen, wo Sie sich befinden und wie sie Sie erreichen können.

Halten Sie sich an die Gefängnisregeln: In der Untersuchungshaft gelten bestimmte Regeln und Vorschriften, an die Sie sich halten müssen. Diese Regeln dienen Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Insassen.

Fazit

Aus den oberen Punkten ergibt sich, dass es insgesamt wichtig ist, dass Sie in Untersuchungshaft ruhig bleiben und sich an die Regeln und Vorschriften halten. Ein hinzugezogenere Rechtsanwalt, der Sie bei Ihrer Verteidigung unterstützt, wird Ihnen dabei helfen, Ihre Rechte zu verstehen und Ihre Interessen vor Gericht zu verteidigen.



Leopoldstraße 72

80802 München

Mobil: + 49 (0) 151 17 68 88 37

Telefon: + 49 (0) 89 99 72 08 81

Mail: kanzlei@jana-juergen-rechtsanwaeltin.de

Web: jana-juergen-rechtsanwaeltin.de Rechtsanwältin Jana Jürgen LL.M.Leopoldstraße 7280802 MünchenMobil: + 49 (0) 151 17 68 88 37Telefon: + 49 (0) 89 99 72 08 81Mail:Web: jana-juergen-rechtsanwaeltin.de