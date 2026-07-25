Masterstudium abgelehnt: Was tun, wenn der Bescheid kommt und die Frist läuft?

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Wer einen Ablehnungsbescheid für ein Masterstudium erhält, hat nicht automatisch verloren – aber die Frist läuft sofort. Wer jetzt strukturiert vorgeht, behält die wichtigsten Optionen offen.

Wer seinen Ablehnungsbescheid für ein Masterstudium öffnet, steht unter Druck: Die Enttäuschung ist groß – und die Zeit drängt, ob man es bemerkt oder nicht. Denn der Bescheid startet automatisch eine Frist. Wer diese Frist kennt und sofort handelt, hält seine Möglichkeiten offen.

Was bedeutet ein Ablehnungsbescheid rechtlich?

Eine abgelehnte Masterbewerbung ist kein einfacher Absagebrief. Sie ist ein Verwaltungsakt – eine förmliche Entscheidung mit Rechtswirkung, die unter bestimmten Voraussetzungen anfechtbar ist. Wer nichts unternimmt, akzeptiert das Ergebnis stillschweigend.

Mögliche Angriffspunkte können sein:

Fehlerhafte Umrechnung von Noten oder Leistungsnachweisen

Unvollständige Berücksichtigung eingereichter Unterlagen

Nicht geprüfte Härtegründe

Falsche Anwendung der hochschuleigenen Auswahlkriterien

Ob einer dieser Punkte vorliegt, lässt sich erst nach einer genauen Prüfung des Bescheids und der eigenen Unterlagen beurteilen.

Welche Frist gilt – und wie berechnet sie sich?

Nach § 70 VwGO beträgt die Widerspruchsfrist grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Das klingt klar – kann in der Praxis aber schnell unübersichtlich werden.

Denn „Bekanntgabe" ist nicht dasselbe wie das Datum auf dem Bescheid. Relevant ist der tatsächliche Zugang: Eine Portalnachricht, eine E-Mail oder ein Brief unterliegen jeweils unterschiedlichen Regeln. Wer nur das Bescheiddatum liest, kann die Frist falsch berechnen.

Auch wenn die Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid fehlerhaft sein sollte, ist es nicht ratsam, sich darauf zu verlassen. Sicherer ist es, die kürzestmögliche Frist als Maßstab zu nehmen – und sofort zu handeln.

Was muss jetzt sofort gesichert werden?

Noch bevor inhaltlich argumentiert wird, sollten folgende Unterlagen zusammengestellt werden:

Bescheid mit vollständigem Zustellnachweis (Briefumschlag, Portalnachricht, E-Mail mit Eingangsdatum)

Alle Bewerbungsunterlagen exportieren: Leistungsübersicht, Sprachnachweise, Härtefall-Dokumente

Auswahlkriterien und Satzung der Hochschule beschaffen

Alle Nachrichten und E-Mails mit der Hochschule sichern

Frist mit ausreichend Vorlauf im Kalender notieren

Diese Unterlagen bilden die Grundlage für jeden weiteren Schritt – ob Widerspruch, Akteneinsicht oder gerichtliches Verfahren.

Wann reicht ein Widerspruch – und wann ist mehr nötig?

Ein Widerspruch wahrt die rechtliche Position und löst eine erneute Prüfung durch die Behörde aus. Er löst aber nicht jedes praktische Problem sofort.

Wenn der Semesterstart unmittelbar bevorsteht und ein Abwarten einen konkreten Nachteil bedeuten würde, kann zusätzlich einstweiliger Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht in Betracht kommen. Dabei geht es um vorläufigen Schutz: Die Entscheidung soll keine vollendeten Tatsachen schaffen, bevor ihre Rechtmäßigkeit geprüft ist.

Art. 12 GG – der verfassungsrechtliche Schutz von Ausbildung und Berufsfreiheit – kann bei solchen Zulassungsentscheidungen als Prüfungsrahmen eine Rolle spielen.

Ob Widerspruch, Klage oder Eilantrag im Einzelfall passt, hängt vom konkreten Bescheid, dem drohenden Nachteil und der Stärke der eigenen Position ab.

Diese Fehler schwächen die eigene Position

Viele Betroffene reagieren verständlicherweise emotional. Juristisch kann das aber schaden:

Frist versäumen: Wer zu lange wartet, verliert den wichtigsten Hebel.

Wer zu lange wartet, verliert den wichtigsten Hebel. Auf das Nachrückverfahren warten: Das ersetzt keinen fristwahrenden Rechtsbehelf.

Das ersetzt keinen fristwahrenden Rechtsbehelf. Zu früh zu viel erklären: Frühe Erklärungen an die Behörde werden Teil der Akte – unüberlegte Aussagen sind später schwer zurückzunehmen.

Frühe Erklärungen an die Behörde werden Teil der Akte – unüberlegte Aussagen sind später schwer zurückzunehmen. Ungeordnete Unterlagen einreichen: Das wirkt unvorbereitet und kann die spätere Prüfung erschweren.

Das wirkt unvorbereitet und kann die spätere Prüfung erschweren. Alle Argumente gleichgewichten: Ein klarer Hauptangriffspunkt wirkt besser als viele schwache Nebenargumente.

Wie ist eine rechtliche Prüfung aufgebaut?

Die Prüfung folgt einer festen Reihenfolge:

Zulässigkeit zuerst: Richtiger Rechtsbehelf, richtige Behörde, richtige Frist, richtige Form. Wer hier einen Fehler macht, scheitert schon am Eingang.

Dann die Begründetheit: Welcher Fehler ist im Bescheid nachweisbar? Wurde der Sachverhalt vollständig erfasst? Wurde der richtige Auswahlmaßstab angewendet? Ist die Begründung nachvollziehbar?

Dabei ist wichtig, Tatsachen und rechtliche Bewertung klar zu trennen. Tatsachen sind Daten, Bescheide, Atteste, Protokolle. Bewertungen sind Fragen wie Ermessen, Verhältnismäßigkeit oder Gleichbehandlung. Beides wird gebraucht – aber strukturiert und in der richtigen Reihenfolge.

Nicht jede empfundene Ungerechtigkeit ist ein Rechtsfehler. Aber viele knappe Bescheide enthalten prüfbare Ansatzpunkte.

Checkliste: Das sollten Sie jetzt tun

Bescheid vollständig sichern – mit Zustellnachweis

Frist berechnen und mit Vorlauf im Kalender eintragen

Bewerbungsunterlagen und Nachweise vollständig exportieren

Auswahlkriterien der Hochschule beschaffen

Kommunikation mit der Hochschule dokumentieren

Vor Ablauf der Frist rechtlichen Rat einholen

Nächste Schritte

Wer sofort handelt, hält alle Optionen offen. Der erste Schritt ist immer die Fristsicherung – danach folgt die inhaltliche Prüfung. Erst dann lässt sich entscheiden, ob ein kurzer fristwahrender Widerspruch ausreicht oder ob sofort ein gerichtlicher Antrag vorbereitet werden muss.

Dieser Beitrag ersetzt keine Prüfung des Einzelfalls. Hochschulsatzungen, Landesrecht, konkrete Zustellwege und die Umstände der jeweiligen Bewerbung können die rechtliche Beurteilung erheblich verändern. Für eine verbindliche Einschätzung empfiehlt sich die Beratung durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht.