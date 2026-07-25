Uni-Prüfung nicht bestanden – wann und wie kann man dagegen vorgehen?

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Wer eine Prüfungsentscheidung für fehlerhaft hält, hat unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Überprüfung.

Entscheidend sind konkrete, dokumentierbare Mängel – und rasches Handeln vor Ablauf der Fristen. Dieser Beitrag zeigt, worauf es ankommt.

Was rechtlich zählt – und was nicht

Eine schlechte Note ist kein Anfechtungsgrund. Rechtlich trägt nur ein konkret benennbarer und dokumentierbarer Fehler: ein übersehener Aufgabenteil, ein widersprüchlicher Korrekturvermerk oder ein klarer Verstoß gegen die Prüfungsordnung. Das bloße Gefühl, besser abgeschnitten zu haben, begründet keinen Anspruch auf Überprüfung.

Das rechtliche Fundament liefert das Grundgesetz: Art. 12 Abs. 1 GG schützt die Berufsfreiheit – und damit das Recht auf eine fehlerfreie Prüfungsentscheidung, sofern der Abschluss den Zugang zu einem Beruf eröffnet. Art. 19 Abs. 4 GG sichert effektiven Rechtsschutz gegen Akte der öffentlichen Gewalt; darunter können fehlerhafte Prüfungsbewertungen fallen. Ob eine konkrete Bewertungsentscheidung einen Verwaltungsakt darstellt, hängt von der jeweiligen Prüfungsordnung ab und muss im Einzelfall geprüft werden.

Die drei anerkannten Fehlertypen

Die Rechtsprechung unterscheidet drei Kategorien, in die rechtlich tragfähige Anfechtungsgründe fallen:

Verfahrensfehler betreffen den Ablauf der Prüfung selbst: fehlerhafte Aufgabenstellung, Verletzung der Aufsichtspflicht, Zeitüberschreitung oder unzulässige Hilfsmittelbeschränkung. Sie lassen sich oft anhand von Protokollen, Aufgabenblättern oder Zeugenaussagen belegen.

Bewertungsfehler liegen vor, wenn Aufgabenteile nicht in die Gesamtwertung einbezogen wurden, Korrekturvermerke sachlich widersprüchlich sind oder prüfungsrelevante Aspekte ohne nachvollziehbaren Grund ausgeklammert wurden. Prüfer genießen einen anerkannten Beurteilungsspielraum – dieser ist jedoch nicht grenzenlos. Bewertungsbögen und Korrekturvermerke sind die wichtigsten Nachweisquellen.

Verstöße gegen die Prüfungsordnung können vorliegen, wenn einzelne Studierende ohne sachlichen Grund andere Aufgabenstellungen erhalten haben als der Jahrgang oder das vorgeschriebene Verfahren nicht eingehalten wurde. Prüfungsordnung, Vergleichsdaten und Bescheide anderer Prüflinge liefern die Nachweise.

Welche Fristen gelten

Fristen sind das größte Risiko – sie laufen ab dem Zugang des Bescheids, nicht erst ab dem Zeitpunkt der inhaltlichen Kenntnisnahme.

Monatsfrist (Regelfall): § 70 VwGO setzt die Widerspruchsfrist auf einen Monat ab Bekanntgabe. Wer einen Bescheid zunächst ungeöffnet lässt, verliert dennoch Fristzeit. Gleiches gilt für die Klagefrist nach § 74 VwGO, die einen Monat ab Zugang des Widerspruchsbescheids beträgt.

Jahresfrist (Ausnahme): Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung ganz oder ist sie inhaltlich fehlerhaft, verlängert sich die Frist nach § 58 Abs. 2 VwGO auf ein Jahr. Diese Verlängerung tritt kraft Gesetzes ein – die Hochschule muss sie nicht ausdrücklich einräumen. Auch diese Frist läuft irgendwann ab und sollte nicht als dauerhafter Puffer verstanden werden.

Eilrechtsschutz: Wenn ein Bescheid den Studienverlauf unmittelbar blockiert – etwa die Anmeldung zu Folgeprüfungen verhindert –, kommt unter engen Voraussetzungen vorläufiger Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 oder § 123 VwGO in Betracht. Diese Verfahren sind ausgesprochen zeitkritisch und erfordern eine sorgfältige Einschätzung der Erfolgsaussichten.

Welcher Rechtsbehelf ist der richtige

Die Antwort hängt von Prüfungsordnung, Landesrecht, Bescheid und dem konkreten Rechtsschutzziel ab – und muss im Einzelfall geprüft werden.

Wer eine Neubewertung oder Wiederholung anstrebt, ist mit einer Verpflichtungsklage in Form der Bescheidungsklage regelmäßig besser beraten als mit einer reinen Anfechtungsklage. In anderen Konstellationen kann die Anfechtungsklage sachgerecht sein.

In mehreren Bundesländern ist das Widerspruchsverfahren durch Landesgesetz ausgeschlossen. In diesen Fällen darf nicht pauschal davon ausgegangen werden, welcher Rechtsbehelf statthaft ist. Prüfungsordnung, Landesrecht und das konkrete Rechtsschutzziel müssen geprüft werden, bevor ein Rechtsbehelf gewählt wird.

Checkliste: So gehen Betroffene vor

Nichtbestehensbescheid vollständig sichern und Rechtsbehelfsbelehrung auf Vollständigkeit prüfen

Widerspruchsfrist notieren: Monatsfrist (§ 70 VwGO) oder Jahresfrist bei fehlerhafter Belehrung (§ 58 Abs. 2 VwGO)

Akteneinsicht beantragen: Aufgabenblätter, Bewertungsbögen, Korrekturvermerke, Prüfungsprotokolle

Fehler konkret benennen und einer der drei Fallgruppen zuordnen

Widerspruch – oder den richtigen Rechtsbehelf – schriftlich und fristgerecht mit konkreter Begründung einreichen; pauschale Einwände genügen nicht

Widerspruchsbescheid abwarten, danach Klagefrist nach § 74 VwGO beachten

Bei drohenden irreparablen Nachteilen für den Studienverlauf: Eilantrag nach § 80 Abs. 5 oder § 123 VwGO prüfen lassen

Häufige Fragen

Reicht eine schlechte Note als Begründung? Nein. Rechtlich trägt nur ein konkret benennbarer und dokumentierbarer Fehler – kein subjektives Leistungsempfinden.

Brauche ich einen Anwalt für den Widerspruch? Für den Widerspruch selbst besteht kein Anwaltszwang. Für eine inhaltlich tragfähige Begründung und die korrekte Verfahrenswahl im jeweiligen Bundesland ist rechtliche Beratung häufig sinnvoll. Vor dem Oberverwaltungsgericht und dem Bundesverwaltungsgericht gilt Anwaltszwang.

Kann ich während des Verfahrens Folgeprüfungen ablegen? Das hängt von der Prüfungsordnung und der Hochschule ab. Bei drohenden Nachteilen für den Studienverlauf kommt ein Eilantrag nach § 123 VwGO in Betracht.

Was gilt, wenn das Widerspruchsverfahren in meinem Bundesland ausgeschlossen ist? Eine pauschale Empfehlung für einen bestimmten Rechtsbehelf ist in diesem Fall nicht möglich. Prüfungsordnung, Landesrecht und Rechtsschutzziel müssen im Einzelfall geprüft werden.

Nächste Schritte

Jeder Fall hängt von der konkreten Prüfungsordnung, dem Bundesland und dem Ziel des Rechtsbehelfs ab. Wer eine Prüfungsentscheidung für fehlerhaft hält, sollte den Sachverhalt vor Fristablauf anwaltlich prüfen lassen – und dabei alle Unterlagen griffbereit haben: Bescheid, Rechtsbehelfsbelehrung, Prüfungsprotokolle und Bewertungsbögen.

Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Vor der Einleitung rechtlicher Schritte ist stets eine Einzelfallprüfung erforderlich. Wenden Sie sich hierfür am besten an eine Fachanwaltschaft für Verwaltungsrecht.





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