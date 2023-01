Abmahnung Frommer Legal Rick and Morty (Serie) im Auftrag von Warner Bros. Entertainment GmbH erhalten? Wir

Vorsicht: Weitere Rick and Morty Abmahnungen von Frommer Legal im Umlauf!

Die für Ihre zahlreichen Abmahnungen seit Jahren bekannte Münchener Rechtsanwaltskanzlei Frommer Legal versendet in den letzten Tagen vermehrt Abmahnungen betreffend die beliebte Comicserie Rick and Morty. Häufig abgemahnt werden z. B. die Folgen Solaricks [Rick and Morty – Nach Hause teleportieren oder auch Bethic Twinstinct oder auch Night Family Dies können wir aus eigener Wahrnehmung berichten, da uns in den letzten Wochen mehrere derartige Anfragen von Betroffenen erreicht haben. Versendet werden diese Abmahnungen betreffend Rick and Morty im Auftrage der Warner Bros. Entertainment GmbH.

Worum geht es in der Rick and Morty – Abmahnung von Frommer Legal?

Mit dem Abmahnschreiben wird den Empfänger seitens Frommer Legal der Vorwurf unterbreitet, eine oder auch mehrere Serienfolgen der beliebten Comicserie Rick and Morty unberechtigterweise im Wege des sog. Filesharing über eine Internettauschbörse zum Download bereitgestellt zu haben.

Was fordern die Frommer Legal Rechtsanwälte ?

Die Abmahnung enthält die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung.

Außerdem macht Frommer Legal einen Anspruch auf Unterlassung, Schadensersatz und Anwaltskosten geltend. Für eine Serienfolge von Rick und Morty werden üblicherweise 585,10 € von Frommer Legal (also Vergleichsangebot) verlangt, bei mehreren Folgen kann es auch wesentlich teurer werden.

Das Vorliegen einer rechtswidrigen Verwendung urheberrechtlich geschützter Filme ist in jedem Einzelfall gesondert zu prüfen. Dies sollte ein spezialisierter Fachanwalt für Urheberrecht für Sie übernehmen. Wir sind Ihnen hierbei gerne behilflich.

Abmahnung von Frommer Legal (Rick und Morty) im Briefkasten gefunden, was nun?

Bitte nehmen Sie die Abmahnung ernst. Bewahren sie dennoch Ruhe. Wir empfehlen insbesondere in Anbetracht sehr weit gehenden Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung die Abmahnung von Frommer Legal zunächst anwaltlich prüfen zu lassen. Insbesondere die strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung sollte sorgfältig geprüft werden, da eine abgegebene Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung lebenslänglich gilt und bei Verstößen eine hohe Vertragsstrafe greift. Sollte die Abmahnung allerdings unberechtigt sein, sollte die Forderung fachmännisch und vollständig zurückgewiesen werden.

Handeln Sie mit Unterstützung!

Wir unterstützen Sie gerne beim Vorgehen gegen die Abmahner! Aus jahrelanger Erfahrung mit Abmahnungen von Frommer Legal wissen wir, welche Schritte jetzt erforderlich ist, um im Falle einer unberechtigten Abmahnung diese vollständig abzuwehren oder im Falle einer berechtigten Abmahnung das sinnvollste wirtschaftliche Ergebnis für Sie herauszuholen.

Kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen

Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, die rechtliche Vorgehensweise in einem kostenlosen Erstberatungsgespräch (0471/483 99 88 - 0) zu erörtern. Gerne können Sie uns auch das Abmahnschreiben von Frommer Legal per E-Mail (info@drnewerla.de ) zusenden, damit wir uns in Ihren persönlichen Fall einarbeiten können. Nutzen Sie gerne auch die Nachrichtenfunktion hier auf der Plattform.

Ansonsten streben wir gemeinsam mit Ihnen die Erzielung einer außergerichtlichen Einigung an.

Wir helfen Ihnen, das wirtschaftlich beste Ergebnis zu erzielen! Rechtsanwalt Dr. Newerla verteidigt und verhandelt gerichtlich wie außergerichtlich seit 2008. Wir sind u.a. auf die Abwehr von Abmahnungen spezialisiert. Geben Sie die Sache in unsere Hände, damit die Abmahner nicht zu Ihrem gewünschten Ergebnis kommen.

