Abmahnung Image Law für AP Associated Press oder APA-Picture Desk erhalten? Wir helfen!

Vorsicht: Derzeit sind weitere Image Law Abmahnungen im Umlauf

In den letzten Tagen erreichen unsere Kanzlei verstärkt Abmahnschreiben der Kanzlei Image Law aus Hamburg. Im Kern geht es stets um den gleichen Vorwurf:

Die Kanzlei Image Law wirft den Empfängern der Abmahnung vor, unberechtigter Weise urheberrechtlich geschützte Lichtbilder / Fotos der AP Associated Press bzw. der APA-PictureDesk (eine Unit der APA-DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH) über das Internet öffentlich zugänglich zu machen und dadurch eine Urheberrechtsverletzung zu Lasten der AP Associated Press bzw. der APA-PictureDesk begangen zu haben.

Als Nachweis für die vermeintliche Urheberrechtsverletzung legt die Kanzlei Image Law der Abmahnung Bildschirmausdrucke bei, aus denen hervorgehen soll, dass der Empfänger der Abmahnung das Foto (bzw. teilweise auch mehrere Fotos) auf seiner Internetseite unberechtigterweise verwendet veröffentlicht haben soll.

Zudem werden Geldbeträge von mehreren hundert, teilweise sogar mehreren tausend Euro gefordert.

Unser oberstes Ziel: Kein Geld für die Abmahner!

Ich habe eine Abmahnung von Image Law erhalten, was nun?

Bleiben Sie bitte ruhig und nehmen Sie keinen Kontakt zu den Abmahnern auf und tätigen Sie keine Zahlungen. Zunächst sollte anwaltlich geprüft werden, ob eine Urheberrechtsverletzung überhaupt besteht und diese berechtigt ist. Hier können wir Ihnen gerne behilflich sein. Wir vertreten bereits seit mehreren Jahren eine Vielzahl an Mandantinnen und Mandanten gegen die Auftraggeber der Kanzlei Image Law. Wir konnten teilweise sogar die Forderungen vollständig zurückweisen und in anderen Fällen wirtschaftlich sehr gute Ergebnisse aushandeln.

Ob wir auch in Ihrem Fall die Forderung vollständig zurückweisen können besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen in einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch (0471/483 99 88 – 0)

Wenn Sie auch eine Abmahnung der Kanzlei Image Law wegen der (angeblichen) Nutzung und Vervielfältigung von Fotos von der AP Associated Press bzw. der APA-PictureDesk erhalten haben, kontaktieren Sie gerne die Kanzlei Dr. Newerla.

Wir helfen Ihnen gerne weiter und das bundesweit!

Bereits seit vielen Jahren führen wir Fälle gegen Mandanten der Kanzlei Image Law und können daher gut einschätzen, wie in Ihrem konkreten Fall am besten vorzugehen ist.

Wir bieten Ihnen die juristische Unterstützung dabei zu unserem günstigen Festpreis an. Sie haben volle Kostentransparenz. Auch wenn es auf eine Einigung hinauslaufen sollte, bleiben Sie regelmäßig mit unserem Honorar zusammen mit dem Einigungsbetrag unter dem, was die Kanzlei Image Law ursprünglich in der Abmahnung gefordert hat.

Rufen Sie uns völlig unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und wir können mit Ihnen die Erfolgsaussichten durchgehen. Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie uns bereits vorab Ihre Image Law Abmahnung via Fax (0471/4839988-9) oder E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





