Abmahnung NIMROD Commandos 3 HD Remaster erhalten? Wir helfen Ihnen!

Achtung ! Weitere Abmahnungen von NIMROD wegen des PC- Spiels Commandos 3 HD Remaster im Umlauf

Worum geht es?

Die Kanzlei NIMROD Rechtsanwälte aus Berlin mahnt derzeit verstärkt im Auftrag der Kalypso Media Group GmbH Internetnutzer ab. In den letzten Tagen und Wochen erreichen uns fast täglich neue Anfragen von Betroffenen, die eine Abmahnung von NIMROD erhalten haben. Dem Abgemahnten wird in der Abmahnung, die ich in diesem Ratgeber besprechen möchte der Vorwurf unterbreitet, angeblich das Computerspiel (PC) Commandos 3 HD Remaster illegal heruntergeladen zu haben.

Was verlangen die Nimrod Rechtsanwälte?

Dem Empfänger des Abmahnschreibens betreffend das PC-Spiel Commandos 3 HD Remaster wird die Teilnahme an einem illegalen Filesharingnetzwerk/Internettäuschbörse vorgeworfen. Die NIMROD Rechtsanwälte fordern für die Kalypso Media Group GmbH innerhalb einer oftmals recht kurz gesetzte Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben sowie die Zahlung von Anwaltskosten und Schadensersatz in Höhe von pauschal zusammen 850.- € zu zahlen. Sofern der Abgemahnte nicht reagiert, droht die Kanzlei Nimrod mit gerichtlichen Konsequenzen.

Abmahnung Commandos 3 HD Remaster von Nimrod für die Kalypso Media Group GmbH im Briefkasten, was nun?

Bitte bewahren Sie zunächst Ruhe und nehmen Sie vor allem keinen Kontakt mit den NIMROD Rechtsanwälten auf. Leisten Sie auch keine Zahlung. Sofern die Abmahnung der NIMROD Rechtsanwälte berechtigt ist, wäre darüber nachzudenken, innerhalb der Frist eine modifizierte Unterlassungserklärung abgeben.

Sollte die Forderung der Nimrod Rechtsanwälte allerdings absolut ungerechtfertigt sein, wäre die Abmahnung vollständig zurückzuweisen. Ob diese Voraussetzungen in Ihrem persönlichen Fall vorliegen, muss individuell geprüft werden. Hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich. Wir kennen die Gegenseite seit ca. 10 Jahren bzw. haben bereits eine Vielzahl an Mandanten erfolgreich gegen diese vertreten.

Unser oberstes Ziel : Kein Geld für die Abmahner!

Sofort-Hilfe Tipps bei Erhalt einer Abmahnung für das PC-Spiel Commandos 3 HD Remaster

- Nehmen Sie keinen Kontakt zu NIMROD auf!

- Auf Urheberrecht spezialisierten Fachanwalt aufsuchen!

- Unterzeichnen Sie nicht die beigefügte Unterlassungserklärung!

- Zahlen Sie nicht die geforderte Summe!

Haben Sie auch eine Abmahnung von der Kanzlei NIMROD Rechtsanwälte wegen angeblichen Downloads oder Verbreitung des Computerspiels Commandos 3 HD Remastererhalten?

Wir helfen Ihnen gerne und das bundesweit!

Rufen Sie uns gerne für ein kostenloses Erstgespräch (unter: 0471/483 99 88 0) an oder senden Sie uns das Abmahnschreiben gerne unverbindlich per E-Mail (info@drnewerla.de ) zu. Wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück. Wir vertreten Sie bundesweit zum günstigen Festpreis!





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

E-Mail: info@drnewerla.de

Tel.0471/4839988-0

