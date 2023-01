Abmahnung NIMROD Tropico 6 / Disciples Liberation / Commandos 3 erhalten? Wir können helfen !

Weitere Abmahnungen wegen der Computerspiele Disciples Liberation / Tropico 6 / Commandos 3 im Umlauf

In den letzten Tagen und Wochen erreichen uns täglich Anfragen von Betroffenen, die ein Abmahnschreiben der NIMROD Rechtsanwälte erhalten haben. Diese Abmahnungen betreffen alle folgende PC-Spiele:

Disciples Liberation

Tropico 6

Commandos 3

Auftraggeberin dieser Abmahnungen betreffende die Spiele Disciples Liberation / Tropico 6 / Commandos 3 ist die Kalypso Media GmbH. Bereits in der Vergangenheit haben wir verschiedene Ratgeber zu Abmahnungen betreffend die oben genannten 3 Spiele durch die NIMROD Rechtsanwälte veröffentlicht:

Zum PC-Spiel Disciples Liberation:

Zum PC-Spiel Tropico 6:

Zum PC-Spiel Commandos 3 HD Remaster

Vorwurf

Die NIMROD Rechtsanwälte werden den Betroffenen regelmäßig vor, sog. FileSharing (also illegalen Austausch) bestreffend eines oder mehrere der PC-Spiele die Spiele Disciples Liberation / Tropico 6 / Commandos 3 über das Internet betrieben zu haben.

Filesharing bedeutet einfach übersetzt: Daten teilen. Dies geschieht unter Verwendung von einer Filesharing-Software. Häufig genutzte Programme hierfür sind BitTorrent, Vuze, eMule und weitere.

Der Abgemahnte soll das gesamte Spiel oder zumindest Teile des Spiels die Spiele Disciples Liberation / Tropico 6 / Commandos 3 auf unerlaubte Weise herunter- und zugleich für Andere hochgeladen haben

NIMROD Abmahnung unbedingt erst nehmen!

Sie müssen reagieren. Das Schreiben der NIMROD Rechtsanwälten wegen Disciples Liberation / Tropico 6 / Commandos 3 ist kein Fake. Die NIMROD Rechtsanwälte sind sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich aktiv und werden gegen Sie vorgehen. Uns liegen mittlerweile mehrere Fälle vor, bei denen die NIMROD Rechtsanwälte Ihre Ansprüche in Form eines gerichtlichen Mahnbescheides oder Vollstreckungsbescheides weiterverfolgt. Hier bleibt es dann auch nicht bei den ursprünglich geforderten 850.- €. In den uns vorliegenden Mahnbescheiden werden über 1.700.- € gefordert.

Erste Hilfe bei NIMROD - Abmahnung wegen Disciples Liberation / Tropico 6 / Commandos 3

Keinen Kontakt zu den NIMROD Rechtsanwälten aufnehmen

Nichts zahlen & nichts unterschreiben

Kostenlose Erstberatung mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen

Finanzielles Risiko: Unterlassungserklärung

Da die Abmahner selbst nicht vor Ort waren, darf man zunächst den Inhaber des Internetanschluss beschuldigen. Das gibt die aktuelle Rechtslage so her. Gleichzeitig darf der Abgemahnte sich aber entlasten bzw. verteidigen. Hier kommt die Kanzlei Dr. Newerla mit jahrelanger spezifischen Erfahrung im Urheberrecht ins Spiel. Wir kennen die NIMROD Rechtsanwälte bereits seit ca. 10 Jahren und können daher genau einschätzen, wie wir Ihnen in Ihrem persönlichen Fall optimal helfen können.

Werden Sie aktiv !

Lassen Sie die Vorwürfe der NIMROD Rechtsanwälte nicht im Raum stehen.

Wenn Sie auch eine Abmahnung der NIMROD Rechtsanwälte wegen einer angeblichen Urheberrechtsverletzung in Bezug auf das Spiel Disciples Liberation / Tropico 6 / Commandos erhalten haben, kontaktieren Sie die Kanzlei Dr. Newerla.

Wir helfen Ihnen gerne bundesweit weiter. Wir bieten Ihnen die juristische Unterstützung dabei zum fairen Preis an. Auch wenn es darauf hinauslaufen sollte, dass die Forderung im Einzelfall berechtigt scheint und Sie sich entscheiden, sich außergerichtlich zu einigen, können wir aus unserer bisherigen Erfahrung versprechen, dass Sie zusammen mit unserem Honorar und dem Einigungsbetrag deutlich unter dem Betrag von 850.- € bleiben, den die NIMROD Rechtsanwälte aktuell von Ihnen fordern.

Rufen Sie uns völlig unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und wir können mit Ihnen die Erfolgsaussichten durchgehen. Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie uns bereits vorab Ihre NIMROD - Abmahnung per E-Mail (info@drnewerla.de) oder gerne über die Nachrichtenfunktion hier über die Plattform zusenden könnten.





