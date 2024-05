Abmahnung "Tortuga A Pirate´s Tale" von NIMROD (Kalypso Media Group GmbH) erhalten? Wir helfen!

Weitere NIMROD-Abmahnungen im Umlauf (diesmal Tortuga A Pirate´s Tale)

Die NIMROD Rechtsanwälte aus Berlin mahnen aktuell (Mai 2024) verstärkt im Auftrag der Kalypso Media Group GmbH ab.

Der Vorwurf in der Abmahnung:

Angebliche Urheberrechtsverletzung (Filesharing) durch Tauschbörsennutzung und dadurch Verbreitung des PC-Spiels „Tortuga A Pirate´s Tale.

Dem Empfänger des Abmahnschreibens wird vorgeworfen, das Computerspiel „Tortuga A Pirate´s Tale" heruntergeladen zu haben. Erst heute (25.05.2024) wurde mir erneut ein NIMROD-Abmahnschreiben vom 16.05.2024 mit Fristsetzung bis zum 30.05.2024 von einem Betroffenen zur Prüfung vorgelegt.

Was verlangen die NIMROD Rechtsanwälte in der Tortuga A Pirate´s Tale – Abmahnung

Die NIMROD- Rechtsanwälte werfen dem Empfänger der Abmahnung sogenanntes Filesharing (also die illegale Nutzung einer Internettauschbörse) in Bezug auf das PC-Spiel „Tortuga A Pirate´s Tale" vor. Das Abmahnschreiben beinhaltet die Aufforderung, innerhalb einer oft kurz bemessenen Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und einen Pauschalbetrag in Höhe von 850,- € an die NIMROD Rechtsanwälte zu zahlen. Die Kanzlei NIMROD droht mit gerichtlichen Schritten, sofern die Fristen in dem Abmahnschreiben nicht beachtet werden.

Nehmen Sie die NIMROD-Abmahnung unbedingt ernst!

Wir empfehlen, die Abmahnung von NIMROD ernst zu nehmen, da uns regelmäßig Anfragen erreichen, bei denen NIMROD bereits rechtliche Schritte (z.B. gerichtliches Mahnverfahren) eingeleitet hat. „Aussitzen" ist somit keine sichere Strategie.

Wie verhalte ich mich nach Erhalt einer NIMROD-Abmahnung ?

Das Wichtigste: Bewahren Sie Ruhe und nehmen Sie keinen direkten Kontakt mit NIMROD auf.

Bezahlen Sie nicht vorschnell den geforderten Betrag von 850.- €. Im Ersten Schritt ist zu prüfen, ob die Abmahnung überhaupt gerechtfertigt ist. Die ist nach unserer langjährigen Erfahrung nicht immer der Fall.

Falls die Abmahnung leider in Ihrem persönlichen Fall berechtigt sein sollte, sollten Sie unbedingt reagieren. Bei unberechtigten Forderungen sollte die Abmahnung vollständig zurückgewiesen werden. Die individuelle Prüfung können wir gerne für Sie übernehmen. Wir verfügen über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Abmahnungsverteidigung und sind seit mehr als 10 Jahren mit der Gegenseite vertraut, wobei wir bereits zahlreiche Mandanten gegen sie vertreten haben. Daher wissen wir genau, wie wir eine sinnvolle wirtschaftliche Lösung für Sie erzielen können.

Unser oberstes Ziel: Kein Geld für NIMROD!

Unsere Empfehlung:

Kein direkter Kontakt zu NIMROD!

Unterzeichnen Sie nicht die beigefügte Unterlassungserklärung!

die beigefügte Unterlassungserklärung! Zahlen Sie nicht die geforderte Summe!

die geforderte Summe! Kostenlose Ersteinschätzung der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Einigung in Betracht ziehen, wenn Vorwürfe berechtigt sind:

Auch wenn die Vorwürfe in Ihrem Fall berechtigt sind, können wir in den meisten Fällen eine wirtschaftlich sinnvolle Einigung erzielen. Hierbei liegen die Kosten, einschließlich unseres Honorars (günstiger Festpreis), oft deutlich unter dem geforderten Betrag im Abmahnschreiben.

Haben Sie ebenfalls eine Abmahnung von der Kanzlei NIMROD Rechtsanwälte wegen angeblichen Downloads oder Verbreitung des Computerspiels „Tortuga A Pirate´s Tale" erhalten? Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und da bundesweit.

Kostenlose Erstberatung mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen:

Senden Sie uns das Abmahnschreiben (Tortuga A Pirate´s Tale) gerne unverbindlich per E-Mail (info@drnewerla.de) zu. Wir melden uns umgehend mit einer kostenlosen schriftlichen Ersteinschätzung bei Ihnen zurück.

Gerne können Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch unter 0471/483 99 88 0 anrufen.

Wir vertreten Sie bundesweit zu günstigen Festpreisen gegen die NIMROD Abmahnung!





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

