Abmahnung der Catprint MEDIA GmbH durch Rechtsanwältin Gebler-Fleischhacker wegen Cartoons von Peter Butschkow

Auch im September 2025 erreichen uns zahlreiche Anfragen von Betroffenen, die ein Schreiben der Catprint MEDIA GmbH aus Garbsen erhalten haben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie darauf reagieren sollten:

1. Was steht in der Catprint Media-Abmahnung?

Auch heute wurde uns wieder ein aktuelles Abmahnschreiben (das Schreiben datiert vom 09.09.2025) von einem Betroffenen zur Prüfung vorgelegt.

Den Empfängern wird vorgeworfen, Cartoons von Peter Butschkow ohne Erlaubnis online genutzt zu haben, beispielsweise auf Facebook oder anderen Internetseiten.

Die Schreiben enthalten in der Regel:

einen Screenshot oder Link als Beleg,

eine vorgefertigte Unterlassungserklärung ,

eine Vollmacht ,

sowie die Aufforderung, Auskunft über Art und Dauer der Nutzung zu erteilen.

2. Typische Forderungen der Catprint MEDIA GmbH

Die Catprint MEDIA GmbH behauptet, alleinige Nutzungsrechte an den Butschkow-Cartoons zu besitzen. Auf dieser Grundlage werden Ansprüche geltend gemacht, darunter:

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ,

Auskunft über den Veröffentlichungszeitraum,

Schadensersatz in Höhe von 50 € pro Cartoon und pro Monat, um die 30.000.- € richten – in der Praxis über 1.000.- €

3. So sollten Sie im Falle einer Butschkow-Abmahnung reagieren

Falls Sie eine solche Abmahnung erhalten haben:

Leisten Sie keine vorschnellen Zahlungen.

Unterzeichnen Sie die beigefügte Unterlassungserklärung nicht ungeprüft.

Vermeiden Sie direkten Kontakt zur Gegenseite.

Eine fachanwaltliche Prüfung ist dringend anzuraten. So lässt sich feststellen, ob die geltend gemachten Ansprüche tatsächlich bestehen und ob die geforderten Kosten angemessen sind. In vielen Fällen ist es möglich, die Forderungen deutlich zu reduzieren oder ganz abzuwehren.

4. Unterstützung durch die Kanzlei Dr. Newerla – bundesweit zum günstigen Festpreis

Die Kanzlei Dr. Newerla vertritt Mandanten in ganz Deutschland, die eine Abmahnung der Catprint MEDIA GmbH wegen Peter Butschkow-Cartoons erhalten haben. Wir haben bereits seit mehreren Jahren regelmäßig mit der Gegenseite zu tun und können diese daher gut einschätzen.

Unser Angebot für Sie:

eine kostenlose schriftliche Ersteinschätzung

alternativ ein kostenloses telefonisches Erstgespräch (0471/48399880)

bundesweite Vertretung zu einem transparenten Festpreis.

Senden Sie uns Ihr Abmahnschreiben gerne per E-Mail an info@drnewerla.de





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

