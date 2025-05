Abmahnung erhalten - Mitbewohner ist Täter

Verantwortlichkeit klären: In vielen Fällen wird der Inhaber des Internetanschlusses abgemahnt, da dieser primär als verantwortlich angesehen wird. Jedoch kann der Anschlussinhaber unter Umständen nicht haftbar gemacht werden, wenn er nachweisen kann, dass ein Dritter (z. B. ein Mitbewohner) die Rechtsverletzung begangen hat. In solchen Fällen kommt die sogenannte „Störerhaftung" in Betracht, die unter bestimmten Bedingungen ausgeschlossen werden kann.