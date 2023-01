Abmahnung oder Mahnbescheid NIMROD "Euro Truck Simulator 2" erhalten? Wir helfen Ihnen!

Vorsicht! Weitere Abmahnungen und gerichtliche Mahnbescheide von NIMROD im Umlauf!

In den letzten Tagen erreichen uns zahlreiche Anfragen von betroffenen, die von den NIMROD Rechtsanwälten eine Abmahnung oder gar einen gerichtlichen Mahnbescheid erhalten haben. Hierbei geht es um Sachverhalte aus dem Jahr 2019 und den Vorwurf, das Computerspiel Euro Truck Simulator 2 (kurz ETS) illegal aus dem Internet heruntergeladen zu haben.

Euro Truck Simulator 2 ist ein LKW- Simulations- Spiel, welches im Jahr 2012 von den Entwicklern SCS Software veröffentlicht wurde.

Was verlangt verlangen die NIMROD Rechtsanwälte von dem Abgemahnten?

Dem Abgemahnten wird in dem Abmahnschreiben von den NIMROD Rechtsanwälten ( Euro Truck Simulator 2 ) sog. Filesharing über ein Filesharing Netzwerk vorgeworfen. In dem Abmahnschreiben wird der Abgemahnte dazu aufgefordert, innerhalb der gesetzten Frist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und einen Lizenzschadensersatz zu zahlen. Die außergerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren werden ebenso geltend gemacht. Für den Fall, dass der Abgemahnte nicht reagiert, kündigen die NIMROD Rechtsanwälte an, gerichtliche Schritte einzuleiten, welches zu hohen Kosten führen kann.

Von dieser Möglichkeit machen die NIMROD Rechtsanwälte auch Gebrauch in den letzten Tagen haben wir mehrere Anfragen von betroffenen erhalten, welche die Abmahnung und weitere Aufforderungen „ausgesessen" haben und nun einen gerichtlichen Mahnbescheid erhalten haben.

Abmahnung oder Mahnbescheid der NIMROD Rechtsanwälte wegen Euro Truck Simulator 2 im Briefkasten?

Sie sollten bitte Ruhe bewahren. Ebenfalls sollten Sie keinen Kontakt zu den NIMROD Rechtsanwälten aufnehmen und die geforderte Summe unter keinen Umständen zahlen. Es empfiehlt sich, den Fall anwaltlich prüfen zu lassen, insbesondere da sowohl im Falle der Abmahnung als auch im Falle eines gerichtlichen Mahnbescheides Fristen laufen, deren verstreichen lassen nachteilhaft für Sie sein kann. Hier ist die Kanzlei Dr. Newerla mit Sitz in Bremerhaven ist Ihnen gerne behilflich.

Unsere Erste Hilfe Tipps bei einer Abmahnung (Euro Truck Simulator 2)

Nehmen Sie auf keinen Fall Kontakt zu den NIMROD Rechtsanwälten auf!

auf! Suchen Sie sich vor Fristablauf einen spezialisierten Anwalt!

Fristablauf einen spezialisierten Anwalt! Unterzeichnen Sie nicht die beigefügte Unterlassungserklärung ohne weitere Prüfung! (im Falle einer Abmahnung)

Zahlen Sie die geforderte Summe nicht voreilig!

Haben auch Sie eine Abmahnung oder gar einen gerichtlichen Mahnbescheid von der Kanzlei NIMROD Rechtsanwälte wegen angeblichen Downloads oder Verbreitung des Computerspiels Euro Truck Simulator 2 erhalten?

Wir helfen Ihnen gerne. Als Fachanwalt für IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz sowie Urheber- und Medienrecht ist Dr. Newerla seit vielen Jahren als Experte im Bereich der Abwehr von Abmahnungen etabliert. Wir wissen genau, was die richtige Vorgehensweise ist, um für Sie das wirtschaftlich sinnvollste Ergebnis zu erzielen.

Rufen Sie uns gerne für ein kostenloses Erstgespräch (unter 0471/483 99 88 0) an oder senden Sie uns das Abmahnschreiben der NIMROD Rechtsanwälte gerne unverbindlich per E-Mail (info@drnewerla.de) zu. Wir melden uns umgehend bei Ihnen zurück.

Wir helfen Ihnen zum fairen Pauschalpreis und das bundesweit!





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

E-Mail: info@drnewerla.de

Tel.0471/4839988-0

