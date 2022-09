Abmahnung/E-Mail des Herrn Michael Staudinger aus Österreich- Ihre Reaktionsmöglichkeit!

Wir helfen bei Abmahnungen von Michael Staudinger

In der Vergangenheit hat Herr Michael Staudinger aus Österreich angebliche Urheberrechtsverletzungen an seinen Fotografien durch die Rechtsanwaltskanzlei Heldt Zülch & Partner verfolgen lassen. Der Österreicher hat dabei seine Lichtbilder über eine Online-Plattform kostenlos zum Download angeboten, unter der Bedingung, dass sein Name in der Nähe genannt wird.

Forderung des Herrn Michael Staudinger

Nun schreibt Herr Michael Staudinger persönlich per formloser E-Mail die Leute an, die angeblich seine Rechte verletzt hätten und fordert Auskünfte über den Umfang der Fotonutzung. Nach Auskunftserteilung versucht Herr Michael Staudinger, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Da es sich hierbei um den Schadensersatz an der Nutzung von kostenlosen Fotografien handelt, ist es ratsam, die Höhe des Schadensersatzes durch eine Fachanwalt untersuchen zu lassen.

Sollte man die E-Mail ignorieren?

Für den Fall, dass der Empfänger auf die E-Mail von Herrn Michael Staudinger nicht reagieren, gibt Herr Michael Staudinger die Angelegenheit an die Rechtsanwaltskanzlei Heldt Zülch & Partner ab, die dann versucht, alle weiteren Ansprüche geltend zu machen - darunter auch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Dies lässt die Kostenforderung in die Höhe schießen. Deswegen raten wir an, die E-Mail nicht zu ignorieren und sich umgehend juristische Hilfe zu suchen.

Was nun tun?

Nehmen Sie die E-Mail ernst. Bewahren sie dennoch Ruhe. Wir empfehlen insbesondere in Anbetracht, dass Herr Michael Staudinger zuerst ohne anwaltliche Hilfe versucht, seine Forderung geltend zu machen, sich einen Fachanwalt im Urheber- und Medienrecht zu Hilfe zu holen. Die Forderungen des Herr Michael Staudinger sind häufig berechtigt. Ob dies in Ihrem Fall so ist, müsste allerdings im konkreten Einzelfall geprüft werden. Sobald Herr Michael Staudinger seine Rechtsanwaltskanzlei einschaltet, müssen Sie mit hohen Kosten rechnen, sofern sich herausstellen sollte, dass die Abmahnung berechtigt gewesen ist. Der Fachanwalt übernimmt für Sie hingegen die Korrespondenz und kann erreichen, dass Herr Michael Staudinger die Angelegenheit nicht an eine Rechtsanwaltskanzlei abgibt, wodurch der Schadensersatz geringer oder ganz ausfällt.

Kostenloses Erstgespräch nutzen

Nutzen Sie dabei die Möglichkeit, die rechtliche Vorgehensweise unverbindlich in einem kostenlosen Erstgespräch (0471/483 99 88 0) zu erörtern. Trifft der Vorwurf nicht zu, ist es möglich, die Forderung zurückzuweisen. Gerne können Sie uns auch das Schreiben des Herrn Michael Staudinger per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden, damit wir uns in Ihren persönlichen Fall einarbeiten können.

Wir helfen Ihnen gerne weiter und das bundesweit. Wir bieten Ihnen unsere juristische Unterstützung dabei zum fairen Festpreis an!





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

E-Mail: info@drnewerla.de

Tel.0471/4839988-0

