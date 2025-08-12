Berechtigungsanfrage zu Feeling Good durch Essex Musikvertrieb GmbH über RA Stephan Math erhalen?

Betroffene von urheberrechtlichen Berechtigungsanfragen oder Mahnschreiben im Zusammenhang mit dem Titel „Feeling Good" sollten die aktuelle Praxis der Kanzlei Stephan Mathé im Auftrag der Essex Musikvertrieb GmbH kennen. Hier erhalten Sie einen Überblick über das Vorgehen und rechtliche Hinweise zum Umgang mit einer solchen Anfrage.

Seit Anfang August 2025 mehren sich bei uns die Meldungen von Nutzern sozialer Medien (vor allem Instagram), die ein Schreiben von Rechtsanwalt Stephan Mathé erhalten haben. Im Auftrag der Essex Musikvertrieb GmbH wird dort unter anderem erfragt, ob eine Nutzungsberechtigung für das Lied „Feeling Good" (Michael Bublé) vorliegt.

Ein aktuelles Schreiben, das uns am 12.08.2025 vorgelegt wurde, ist auf den 11. August datiert und setzt eine Frist zur Auskunft bis zum 25. August 2025. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen liegt in den meisten Fällen keine Nutzungslizenz vor – was rechtlich problematisch sein kann.

1. Hintergrund der Berechtigungsanfragen durch Essex Musikvertrieb

Das Schreiben von RA Mathé zielt regelmäßig darauf ab, die Nutzung des Songs „Feeling Good" in einem Social-Media-Beitrag rechtlich einzuordnen. Es wird bemängelt, dass keine entsprechende Erlaubnis oder Lizenz für die Veröffentlichung vorliege.

Gleichzeitig wird die Nutzung in einem möglicherweise gewerblichen Kontext vermutet. Hintergrund: Die Essex Musikvertrieb GmbH geht offenbar davon aus, dass die allgemeinen Musiklizenzen von Instagram oder TikTok nicht ausreichend sind, um eine urheberrechtskonforme Nutzung zu ermöglichen. Eine sogenannte „öffentliche Zugänglichmachung" ohne Genehmigung könnte daher als Verstoß gewertet werden.

Ob das in Ihrem Fall zutrifft, ist individuell zu prüfen – hier kann anwaltliche Unterstützung Klarheit schaffen.

2. Was fordert die Kanzlei Stephan Mathé konkret?

In den bekannten Schreiben wird zunächst um eine Erklärung gebeten, wann und auf welcher rechtlichen Grundlage das Lied genutzt wurde. In manchen Fällen bleibt es nicht bei dieser Auskunftsaufforderung: Es folgen dann Zahlungsforderungen, zum Beispiel in Höhe von 2.000 Euro pauschal – so in einem uns bekannten Fall.

Wichtig:



Zahlen Sie nicht vorschnell! Lassen Sie das Schreiben durch eine auf Urheberrecht spezialisierte Kanzlei prüfen. Es gibt häufig Argumente gegen die geltend gemachten Forderungen.

3. Unsere Empfehlungen für Betroffene

Falls Sie ein solches Schreiben erhalten haben, sollten Sie folgende Schritte beachten:

Auch wenn es sich (zunächst) nur um eine Berechtigungsanfrage handelt, ist Vorsicht geboten. Wird die Frist versäumt, kann dies zu weiteren rechtlichen Schritten führen.

Vermeiden Sie unüberlegte Äußerungen oder Auskünfte. Eine rechtliche Einordnung sollte vor jeder Kontaktaufnahme erfolgen.

Selbst wenn eine Nutzung vorliegt, ist die Forderungshöhe oft verhandelbar. Eine juristische Überprüfung kann zeigen, ob die Ansprüche berechtigt und verhältnismäßig sind.

4. Falls ein Anspruch berechtigt ist: Alternativen zur Klage suchen

Sollte sich im Rahmen der Prüfung herausstellen, dass tatsächlich ein Verstoß vorliegt, ist eine außergerichtliche Einigung oft die sinnvollste Lösung. In vielen Fällen können die Zahlungsforderungen reduziert werden.

Zudem sind rechtliche Zweifel möglich, etwa an der Anspruchsberechtigung der Essex Musikvertrieb GmbH selbst.

5. Wir bieten Ihnen eine kostenlose Ersteinschätzung

Sie haben ein Schreiben erhalten und wissen nicht, wie Sie reagieren sollen? Schicken Sie uns die Unterlagen gerne per E-Mail und erhalten Sie eine kostenlose schriftliche Ersteinschätzung.

Unsere Kanzlei vertritt Sie bundesweit zu einem fairen Festpreis !





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht



