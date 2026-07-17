Frommer-Legal-Abmahnung

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Warum Sie die Unterlassungserklärung niemals ungeprüft unterschreiben sollten

Wer eine Abmahnung der Münchner Kanzlei Frommer Legal erhält, findet im Umschlag fast immer zwei Dinge: eine Zahlungsaufforderung – und eine vorformulierte, strafbewehrte Unterlassungserklärung mit kurzer Frist. Viele Betroffene unterschreiben in der Hoffnung, die Sache damit schnell zu erledigen. Genau das ist in den meisten Fällen ein Fehler, der Jahrzehnte nachwirken kann. Dieser Beitrag erklärt, warum – und was stattdessen zu tun ist.

Worum es in den Abmahnungen geht

Frommer Legal mahnt im Auftrag großer Rechteinhaber wie Warner Bros., LEONINE, Constantin Film oder Tobis Film ab – meist wegen Filesharings aktueller Filme und Serien über Tauschbörsen, zunehmend aber auch wegen unlizenzierter Musik in gewerblichen Instagram-Reels. Der rechtliche Kern ist in beiden Fällen eine behauptete Urheberrechtsverletzung, aus der die Rechteinhaber Unterlassung, Schadensersatz und Kostenerstattung ableiten.

Die Unterlassungserklärung: das gefährlichste Dokument im Umschlag

Die eigentliche Zahlungsforderung – beim Einzelfilm meist zwischen 900 und gut 1.000 Euro – ist ärgerlich, aber überschaubar. Das langfristig riskantere Dokument ist die beigefügte Unterlassungserklärung. Denn mit Ihrer Unterschrift schließen Sie einen Vertrag, der typischerweise drei Probleme hat:

Erstens: Sie gilt praktisch lebenslang. Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ist regelmäßig nicht kündbar und bindet Sie über Jahrzehnte. Bei jedem – auch versehentlichen – Folgeverstoß wird die versprochene Vertragsstrafe fällig, die schnell mehrere tausend Euro betragen kann.

Zweitens: Die Vorlage ist meist zu weit gefasst. Vorformulierte Erklärungen der abmahnenden Kanzleien gehen häufig über das hinaus, was zur Ausräumung der Wiederholungsgefahr rechtlich erforderlich wäre – etwa indem sie sich nicht nur auf das konkret abgemahnte Werk beziehen oder ein Schuldanerkenntnis enthalten.

Drittens: Die Unterschrift kann als Eingeständnis wirken. Wer die Originalvorlage unverändert abgibt, erschwert sich die spätere Verteidigung gegen die Zahlungsforderung erheblich.

Die Lösung: die modifizierte Unterlassungserklärung

In den meisten Fällen ist die Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung der richtige Weg. Sie erfüllt den rechtlich notwendigen Zweck – die Wiederholungsgefahr wird ausgeräumt, eine teure einstweilige Verfügung damit abgewehrt –, vermeidet aber die Fallstricke der Vorlage. Eine fachgerecht modifizierte Erklärung wird insbesondere:

auf das konkret abgemahnte Werk und die konkrete Verletzungsform beschränkt,

ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ohne Schuldeingeständnis abgegeben,

mit einer angemessenen Vertragsstrafenregelung versehen (etwa nach dem sogenannten Hamburger Brauch, bei dem die Höhe im Streitfall gerichtlich überprüfbar bleibt).

Wichtig: Die Modifizierung ist Maßarbeit. Eine zu enge Erklärung räumt die Wiederholungsgefahr nicht aus – dann droht trotz Unterschrift die einstweilige Verfügung. Eine zu weite Erklärung verschenkt ohne Not Ihre Rechtsposition. Vorlagen aus dem Internet werden dieser Abwägung selten gerecht, weil sie den konkreten Vorwurf nicht kennen.

Und die Zahlungsforderung?

Unterlassung und Zahlung sind zwei getrennte Baustellen. Die Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung bedeutet nicht, dass Sie den geforderten Betrag akzeptieren. Ob und in welcher Höhe Sie zahlen müssen, hängt davon ab, ob Sie als Anschlussinhaber überhaupt haften – hier kommt es auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur sekundären Darlegungslast an – und ob die nach der Lizenzanalogie berechneten Beträge angemessen sind. Beides ist in vielen Fällen angreifbar und sollte gesondert geprüft werden.

Fazit

Die Unterlassungserklärung ist kein Formular, das man „schnell wegunterschreibt", sondern ein Vertrag mit jahrzehntelanger Wirkung. Bewahren Sie Ruhe, halten Sie die Frist im Blick – und lassen Sie vor jeder Unterschrift prüfen, welche Erklärung in Ihrem Fall die richtige ist.

Weiterführende Informationen

Ausführliche Informationen zu den aktuellen Abmahnwellen, zur Echtheitsprüfung und zur Verteidigung finden Sie in unserem Beitrag zur Abmahnung von Frommer Legal. Die rechtlichen Grundlagen – von den Ansprüchen des Rechteinhabers bis zur Verjährung – erläutert unser Überblick zur Urheberrechtsverletzung; speziell zu den Musik-Fällen informiert unsere Seite zur Frommer-Legal-Abmahnung wegen Musik auf Instagram.

Sie haben eine Abmahnung erhalten? Wir prüfen Ihren Fall im Rahmen einer kostenlosen Ersteinschätzung – telefonisch unter 06151-2768225 oder per E-Mail an anfrage@kanzlei-kramarz.de.