Haben Sie eine Abmahnung der Catprint MEDIA GmbH (Uli Stein) erhalten? Wir helfen!

Weitere Uli Stein - Abmahnungen im Umlauf

Vermehrt erreichen uns in den letzten Tagen und Wochen Abmahnungen der Catprint MEDIA GmbH aus Garbsen aufgrund von angeblichen Urheberrechtsverletzungen an den Cartoons des berühmten deutschen Cartoonisten Uli Stein.

Die Catprint MEDIA GmbH behaupte, sie sei seit dem 01.08.1997 berechtigt, Nutzungsrechte an den Cartoons von Uli Stein zu geben als auch im eigenen Namen die Rechte des Urhebers Uli Stein aus Urheberrechtsverletzungen geltend zu machen. Der Catprint MEDIA GmbH soll das ausschließliche Nutzungsrecht an den Cartoons gehören.

Konkreter Inhalt der Abmahnung

In der Abmahnung wird Ihnen vorgeworfen, unberechtigter Weise, also ohne vorherige Zustimmung, die Cartoons von Uli Stein öffentlich zugänglich zu machen und/oder zu vervielfältigen. Als Nachweis für Ihre Urheberrechtsverletzung wird ein Web-Link auf Ihre Seite benannt sowie die betroffene Zeichnung in der Abmahnung gezeigt. Meist handelt es sich um ein oder mehrere Zeichnungen, die gleichzeitig abgemahnt werden. Ferner liegt der Abmahnung eine vorgefertigte strafbewehrte Unterlassungserklärung und eine Vollmacht bei.

Forderungen der Catprint MEDIA GmbH

Zunächst werden Sie mit der Abmahnung aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben und eine Auskunft darüber zu erteilen, wie lange Sie den in der Abmahnung beschriebenen Cartoon (oder Cartoons) von Uli Stein öffentlich zugänglich machen. Im Nachgang berechnet der Abmahner anhand der Auskunft die Höhe des Schadensersatzes. Dabei wird von 50,00 € pro Monat ausgegangen. Dieses wird pro Cartoon einzeln berechnet. In einem uns bekannten Fall wurde der Empfänger des Abmahnschreibens aufgefordert, die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten aus einem Streitwert von 30.000,00 € bis 35.000,00 € zu tragen, was einem Betrag von 1.626,49 € inkl. MwSt. entspricht.

Was tun im Falle einer Abmahnung?

Sollten Sie von einer Abmahnung betroffen sein, bleiben Sie bitte ruhig und erteilen Sie keine leichtfertigen Auskünfte. Nehmen Sie keinen Kontakt zu den Abmahnern auf und tätigen Sie keine Zahlungen. Auch sollte die vorgefertigte Unterlassungserklärung nicht unterschrieben und abgegeben werden. Ferner sollte geprüft werden, ob eine Urheberrechtsverletzung überhaupt besteht und diese berechtigt ist. Hier kann Ihnen ein erfahrender Fachanwalt im Urheberrecht weiterhelfen.

Bitte nehmen Sie die in der Abmahnung gesetzte Frist ernst und kontaktieren Sie schnellstmöglich einen Fachanwalt. Uns liegen mehrere Gerichtsentscheidungen vor, in welchen die Catprint MEDIA GmbH Forderungen wegen Urheberrechtsverletzung eingeklagt hat.

Wenn Sie auch eine Abmahnung wegen der öffentlich Zugänglichmachung und/oder Vervielfältigung eines Cartoons oder mehreren Cartoons von Uli Stein erhalten haben, kontaktieren Sie die Kanzlei Dr. Newerla.

Wir helfen Ihnen gerne, ortsungebunden, weiter. Wir bieten Ihnen die juristische Unterstützung dabei zum günstigen Festpreis an.

Rufen Sie uns völlig unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und wir können mit Ihnen die Erfolgsaussichten durchgehen. Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie uns bereits vorab Ihre Abmahnung via Fax oder E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

E-Mail: info@drnewerla.de

Tel.0471/4839988-0

