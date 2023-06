IMage Law-Abmahnung für die Reuters News & Media Inc. erhalten! Wir helfen Ihnen!

Weitere Foto-Abmahnungen von Image Law im Umlauf!

Wir vertreten bereits seit mehreren Jahren Mandantinnen und Mandanten gegen Abmahnungen der Kanzlei Image Law aus Hamburg. Auch in den letzten Tagen und Wochen erreichen uns fast täglich Anfragen von Betroffenen, die eine Image Law-Abmahnung erhalten haben.

So wurde uns in der letzten Woche beispielsweise ein Abmahnschreiben vom 01.06.2023 vorgelegt, mit welchem die Kanzlei Image Law Ansprüche für die Reuters News & Media Inc, rep. By Steve Husker, CEO, 3 Times Square, NY 10036 New York, USA geltend macht.

Gegenstand der Abmahnung sind angeblichen Urheberrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Fotos / Bildern im Internet. Dem Empfänger der Abmahnung wird von Image Law der Vorwurf unterbreitet, dass die Fotografien durch den Empfänger der Abmahnung ohne Lizenzierung durch die Reuters News & Media Inc. und somit ohne Berechtigung online genutzt wurden.

Die Kanzlei Image Law aus Hamburg verlangt für die Reuters News & Media Inc. unter Fristsetzung, dass der Empfänger des Abmahnschreibens eine Geldzahlung leistet, zusammengesetzt aus Schadensersatzansprüchen sowie Rechtsanwaltskosten.

Die konkrete Höhe des Schadensersatzes richtet sich dabei insbesondere danach, wie viele Fotos verwendet wurden und wie lange.

Bitte bewahren Sie Ruhe und nehmen Sie nicht selber Kontakt zu der Kanzlei Image Law oder zu Reuters News & Media Inc. auf. Die Fristen sollten unbedingt eingehalten werden. Auch sollten Sie ohne vorherige anwaltliche Prüfung nichts zahlen.

Bei der individuellen Prüfung Ihrer Situation können wir Ihnen gerne weitere Handlungsalternativen aufzeigen.

Des Weiteren kann ein spezialisierter Anwalt die Forderung zurückweisen oder auch die Kosten für Sie deutlich minimieren. Gerne helfe auch ich Ihnen dabei als Fachanwalt für IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz sowie Urheber- und Medienrecht weiter. Die Kanzlei Dr. Newerla ist seit vielen Jahren als Experte im Bereich der Abwehr von Abmahnungen etabliert, zudem kennen wir die Kanzlei Image Law bereits seit mehreren Jahren, weswegen wir genau wissen, was die richtige Vorgehensweise ist, um für Sie das wirtschaftlich sinnvollste Ergebnis zu erzielen.

Wenn Sie auch eine Abmahnung für die Reuters News & Media Inc. wegen eines angeblichen Lizenzverstoßes an. Fotos im Auftrag der Reuters News & Media Inc. über die Kanzlei Image Law erhalten haben, kontaktieren Sie die Kanzlei Dr. Newerla. Wir helfen Ihnen gerne und bieten Ihnen unsere juristische Unterstützung dabei zu fairen Festpreisen an und das bundesweit.

Kostenfreies Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Rufen Sie uns unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (0471/4839988-0) und wir können mit Ihnen die Erfolgsaussichten durchgehen. Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie uns bereits vorab Ihre Image Law-Abmahnung via Fax oder E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

