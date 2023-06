Marions Kochbuch Abmahnung wegen Lebensmittel-Fotos für Folkert Knieper erhalten? Das ist zu tun!

Folkert Knieper (Marions Kochbuch) im Umlauf!

Worum geht es und was ist „Marions Kochbuch"

In den letzten Tagen und Wochen vergeht kaum ein Tag, an dem wir keine Anfrage von Betroffenen erhalten, die eine Foto-Abmahnung im Auftrage von Folkert Knieper erhalten haben.

Folkert Knieper aus Bremen ist seit langer Zeit Betreiber der Webseite Marions Kochbuch. Auf seiner Internetseite präsentiert Folkert Knieper diverse Kochrezepte mit entsprechenden Bildern. Zum Stand heute (14.06.2023) ist auf der Seite Marions Kochbuch angegeben, dass insgesamt 8838 Rezepte mit dazugehörigen Fotos veröffentlich sind.

Genau um diese Fotos zu den Rezepten geht es in den Abmahnschreiben, die über folgende 3 Rechtsanwaltskanzleien ausgesprochen werden:

Cyfire aus Frankfurt a.M.

Albrecht Legal aus Hamburg

aus Hamburg Rechtsanwälte Pöpken Santjer Bischoff aus Helsinki

Was ist Gegenstand der Abmahnungen?

In den von mir vertretenen Fällen handelt es sich stets um die gleichen Vorwürfe:

Es wird behauptet, dass der Empfänger der Marions Kochbuch-Abmahnung die Urheberrechte von Folkert Knieper an seinen Fotos, die von der Webseite Marions Kochbuch stammen, verletzt habe.

Auf diesen Fotos sind üblicherweise Speisen, wie z. B. ein überbackener Toast, ein Salat oder auch ein Dessert abgebildet.

Zum Nachweis für die behauptete Urheberrechtsverletzung legen die Kanzlei Albrecht Legal bzw. die Kanzlei Cyfire bzw. Rechtsanwälte Pöpken Santjer Bischoff dem Abmahnschreiben einen entsprechenden Bildschirmausdruck, der die vorgeworfene Urheberrechtsverletzung zeigen soll. Hierbei kann es sich um ein Foto oder aber auch um mehrere Fotos handeln.

Was verlangt Folkert Knieper / Marions Kochbuch über seine Rechtsanwälte?

Die weiter oben genannten Anwaltskanzleien verlangen in dem Abmahnschreiben im Auftrage von Folker Knieper die Zahlung von Schadensersatz, Erstattung von Rechtsanwaltskosten sowie die vollständige Entfernung aller abgemahnten Fotos und die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung.

In vielen Fällen handelt es sich um Beträge von mehreren tausend Euro!

Marions Kochbuch - Abmahnung erhalten, was nun ?

Wir empfehlen Personen/ Unternehmen, die von einer Marions Kochbuch - Abmahnung betroffen sind folgende Verhaltensweise:

bleiben Sie bitte ruhig und erteilen Sie keine leichtfertigen Auskünfte.

Zahlen und unterschreiben Sie nichts ohne anwaltliche Prüfung

nehmen Sie keinen Kontakt zu Folkert Knieper oder seinen Rechtsanwälten auf. Ferner muss unbedingt geprüft werden, ob Sie überhaupt die Urheberrechte von Folkert Knieper verletzt haben.

5 . Falls Vorwürfe berechtigt sind sollte über Einigung nachgedacht werden

Auch falls die Vorwürfe leider berechtigt sein sollten, können wir in den meisten Fällen eine wirtschaftlich sinnvolle Einigung erzielen, mit der Sie zusammen mit unserem Honorar (günstiger Festpreis) und der Vergleichszahlung an die Gegenseite ein gutes Stück unter dem Betrag liegen, der in dem Marions-Kochbuch-Abmahnschreiben von Ihnen gefordert wird.

Kostgenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Wir vom Team der Kanzlei Dr. Newerla sind Ihnen gerne behilflich.

Wir haben ca. 15 Jahre Erfahrung in der Verteidigung gegen Abmahnungen. Nutzen Sie gerne kostenlos und unverbindlich die Möglichkeit für ein kostenloses Erstgespräch mit uns (0471 / 483 99 88 - 0).

Wenn auch Sie eine Abmahnung von Albrecht Legal für Folkert Knieper (Marions Kochbuch) über einen seiner Rechtsanwälte Pöpken/Santker Bischoff bzw. Albrecht Legal bzw. Cyfire erhalten haben, kontaktieren Sie die Kanzlei Dr. Newerla.

Wir helfen Ihnen gerne weiter und vertreten Sie bundesweit gegen die Abmahnung von Folkert Knieper / Marions Kochbuch!

Wir bieten Ihnen die juristische Unterstützung dabei zu günstigen Festpreisen an.

Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie uns bereits vorab Ihre Marions Kochbuch - Abmahnung per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

