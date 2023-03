Metro Exodus Abmahnung durch die RKA Rechtsanwälte für die PLAION GmbH erhalten? Das sollten Sie beachten!

Weitere RKA Abmahnungen im Umlauf: Diesesmal "Metro Exodus"

Seite mehreren Tagen und Wochen erreichen uns beinahe täglich Anfragen von Betroffenen, die Abmahnungen der RKA Rechtsanwälte im Auftrage der PLAION GmbH aus Höfen (Österreich) erhalten haben. Regelmäßig geht es dabei um Computerspiele. So wurde in den letzten Wochen durch RKA verstärkt wegen des Spiels Saints Row (2022) abgemahnt.

Hier finden Sie einen Artikel von uns mit Tipps und Hinweisen zu der Saints Row (2022) Abmahnung:

https://www.anwalt.de/rechtstipps/auch-eine-rka-abmahnung-saints-row-im-auftrage-der-plaion-gmbh-erhalten-wir-helfen-208940.html

Heute wurde mir eine Abmahnung betreffend das Computerspiel „Metro Exodus" vorgelegt, welches ein Betroffener über die RKA Rechtsanwälte zugesendet bekommen hat.

1. Was wird von den RKA Rechtsanwälten in der Metro Exodus – Abmahnung gefordert?



Die RKA Rechtsanwälte machen dem Empfänger bzw. der Empfängerin der Abmahnung den Vorwurf, Urheberrechte an dem Computerspiel Metro Exodus verletzt zu haben.

Der Kernvorwurf : Es sollen illegale Internettauschbörsen (Filesharing) genutzt worden sein.



Die RKA Rechtsanwälte fordern für die PLAION GmbH in der Metro Exodus – Abmahnung zum einen die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung sowie die Zahlung eines Geldbetrages. Die RKA Rechtsanwälte unterbreiten in dem Abmahnschreiben den Vorschlag, die Angelegenheit gegen Abgabe einer Unterlassungserklärung sowie Zahlung eines Geldbetrages in Höhe von 1.800.- € zu erledigen.

Unser ausdrücklicher Rat an dieser Stelle:

Nicht ohne anwaltliche Prüfung zahlen und auch nichts vorschnell unterschreiben!

2. Ich habe auch eine Abmahnung wegen Metro Exodus erhalten, was nun?



Zunächst gilt es Ruhe zu bewahren und nicht vorschnell zu handeln. Zunächst ist zu prüfen, ob die Metro Exodus - Abmahnung gerechtfertigt ist. Eine unberechtigte Abmahnung sollte nämlich mit fachkundigen Argumenten zurückgewiesen werden.



Der Bundesgerichtshof (BGH) hat über die letzten Jahre in mehreren Gerichtsurteilen entschieden, dass ein Anschlussinhaber nicht automatisch für über seinen Internetanschluss begangene Urheberrechtsverletzungen haftet. Ob auch Sie sich auf diese BGH-Rechtsprechung berufen und die Abmahnung zurückweisen können, müsste zunächst anwaltlich geprüft werden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei mit unserer ca. 15- jährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Abmahnungsverteidigung.

Auch wenn eine Urheberrechtsverletzung vorliegen sollte und die Verteidigungsmöglichkeiten im Einzelfall schlecht sein sollten, besteht je nach Fallkonstellation die Möglichkeit, die Kosten zu senken und gegebenenfalls zusätzlich eine Ratenzahlung mit den RKA Rechtsanwälten zu verhandeln.

3. Soforthilfe-Tipps bei erhalt einer Metro Exodus - Abmahnung

- Keinen Kontakt zu RKA suchen!

- Die beigefügte Unterlassungserklärung keinesfalls unterschreiben!

- Keine vorschnellen Zahlungen leisten!

- Fristen nicht verstreichen lassen!

- Kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!!

Wir unterstützen Sie gerne beim Vorgehen gegen RKA bzw. die PLAION GmbH! Aus jahrelanger Erfahrung mit Abmahnungen der RKA Rechtsanwälte wissen wir, welche Schritte jetzt notwendig sind, um ein optimales Ergebnis für Sie zu erreichen.

Kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Nutzen Sie gerne die Möglichkeit für ein kostenfreies Erstberatungsgespräch (0471/483 99 88 - 0) . Gerne können Sie uns auch das Abmahnschreiben von RKA (Metro Exodus) per E-Mail (info@drnewerla.de ) zusenden, damit wir uns in Ihren persönlichen Fall einarbeiten können. Nutzen Sie gerne auch die Nachrichtenfunktion hier auf der Plattform.

Wir werden für Sie zum günstigen Festpreis tätig und das bundesweit!





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

